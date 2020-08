Malestar en fútbol femenino tras suspensión de la Liga 1: “Teníamos la esperanza de volver a jugar”

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de un comunicado, decidió suspender los partidos restantes de la fecha 7, los cuales estaban programados para el sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto. En ella, hacen énfasis en que si no se llega a subsanar este grave problema, pasarán a la suspensión definitiva del campeonato nacional.

"Al no haberse cumplido, por parte de la población apostada en las afueras del Estadio Nacional, con protocolos de distanciamiento, uso de mascarilla, entre otros, y al haber ocasionado situaciones de riesgo en temas de salud y seguridad, el Instituto Peruano del Deporte suspende los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato: sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto", refieren.

"Hemos venido trabajando en la reactivación del deporte por 45 días y no hubo ningún incidente más que hechos aislados. Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia”, expresó Gustavo San Martín, presidente del IPD.

Uno de los ámbitos más golpeados debido a la suspensión del torneo es el fútbol femenino, ya que dependía de cómo se desarrollaba la Liga 1 en su reinicio: si hubiera funcionado en su totalidad, se habría aplicado para el regreso del fútbol femenino así como el torneo de Segunda División.

Cindy Novoa, jugadora de Universitario, se manifestó en su cuenta de Twitter y lamentó lo sucedido. "Imagínense que ellos por lo menos tenían un plan del regreso de la Liga 1. Nosotras en cambio no tenemos nada provisto y viendo esta situación nos decepciona porque si todo iba bien teníamos la esperanza de volver a jugar".

Por su parte, Luccina Aparicio y Marisella Joya, ambas futbolistas que integran el plantel de la Universidad César Vallejo, también expresaron su sentir. "No es justo para los que somos responsables. Repito, no es justo", exclamó Aparicio.

"Es una lástima que se tenga que cuestionar el retorno del fútbol por la culpa de algunos pseudo-hinchas y algunos otros dirigentes y futbolistas “profesionales” sin materia gris", exclamó Joya.

Finalmente, Danitza Leyva, dirigenta de fútbol femenino, indicó en su cuenta de Twitter todo dependía de como se iba a desarrollar la Liga 1.

De alguna manera, del éxito del retorno de la #Liga1 dependía el retorno de Liga2, menores y #futbolfemenino



Gracias totales a los clubes que rompieron el protocolo, los jugadores que no respetaron las normas y a los “hinchas”.



"De alguna manera, del éxito del retorno de la #Liga1 dependía el retorno de Liga2, menores y #futbolfemenino. Gracias totales a los clubes que rompieron el protocolo, los jugadores que no respetaron las normas y a los “hinchas”. A este paso no volvemos hasta que haya vacuna", explicó.