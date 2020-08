José Carvallo: “Estaba triste y enojado por ver a esa cantidad de gente irresponsable”

El choque entre Universitario y Cantolao marcó el regreso del fútbol peruano luego de más cuatro meses de suspensión por la aparición del nuevo coronavirus en el Perú. Sin embargo, la presencia de un numeroso grupo de hinchas cremas a las afueras del Estadio Nacional causó un gran alboroto que terminó con la suspensión del torneo el mismo día que volvió.

Este penoso incidente fue lamentado por uno de los referentes del plantel estudiantil, José Carvallo, quien expresó su molestia por este hecho. "Antes de llegar a la cancha estaba triste y enojado por ver a esa cantidad de gente irresponsable que fue al estadio ayer", expresó a RPP.

“El fútbol es un trabajo para mucha gente. Se ha hecho un esfuerzo tremendo para que se reinicie, felicito a toda la gente que ha querido que esto siga. Sí creo que tenemos responsabilidad porque debimos prever esto", agregó.

Respecto a la labor de los jugadores, el capitán de Universitario fue claro al señalar que estos no solo deben dar mensajes positivos, sino dar el ejemplo con una actitud profesional. "Ha habido situaciones que no se han debido dar por parte de los jugadores. Nosotros, que somos los actores principales, debemos dar el ejemplo. La FPF, los clubes y el protocolo están claros”, afirmó.

“Como jugadores creo que se pueden hacer miles de campañas, pero si tu vida diaria refleja otra cosa, no te van a creer", sentenció. Para finalizar, Carvallo dejó entrever que uno de los requisitos para el reinicio del Torneo Apertura será que todos los clubes concentren en una sola sede durante la duración del campeonato.

"No estamos ahora para gastar en una concentración rígida en un hotel, pero si se tiene que dar, no tendríamos por qué decir que no para que esto continúe", señaló.