Gremco responsabilizó a barristas cercanos a los Leguía por incidentes que generaron la suspensión de la Liga 1

Los incidentes provocados por barristas de Universitario en la víspera del duelo ante Cantolao y que depararon en la suspensión de la Liga 1 Movistar siguen trayendo cola. Esta vez, Gremco Corp, principal acreedor y Presidente de la Junta de Acreedores de la institución 'merengue', se refirió a este y a otros incidentes, poniendo bajo la lupa a los hermanos Leguía Puente.



A través de un comunicado, Gremco Corp señaló que la ex administración de Solución y Desarrollo (representada por los hermanos Leguía) aún no acatan la disposición de entregar el control de las diferentes sedes de Universitario.

"Las sedes del club, actualmente siguen bajo el control de los Leguía Puente, quienes sin ningún sustento se niegan a entregarlas, con el agravante que permiten que inmuebles como Campomar U, Lolo Fernández y especialmente el Estadio Monumental, sean utilizados por los barristas, desde donde han venido planificando una serie actos irregulares e incluso delictivos", señalaron.

Luego de ello, indicaron que dichos barristas utilizarían sedes como el Monumental o el Lolo Fernández para fomentar reuniones en donde se ingesta alcohol o se ingiere droga. Y no solo eso, ya que Gremco Corp alega que estos seudo hinchas estarían detrás la convocatoria en los exteriores del Estadio Nacional el viernes y en la cual se produjeron varios incumplimientos a los protocolos de sanidad.

"Fueron estos barristas los que organizaron actos como la celebración de los 96 años de Universitario de Deportes el pasado 07 de agosto, y el “banderazo” frente al Estadio Nacional, hecho último que desencadenó que se suspenda el campeonato de fútbol peruano", alertaron.

Exigen profunda investigación

Tras ello, recordaron que han solicitado garantías personales contra barristas "violentos y socios", así como representantes de Solución y Desarrollo. Además, enfatizaron que se reanudará la limitación para algunas personas cuestionadas.



"Se regresa a la prohibición de no entrega de privilegios a barristas y socios cuestionados, indicando además que se continuarán con las acciones legales antes detalladas, resaltándose que no se tendrá relación alguna con barristas, socios cuestionados y en general con nadie que no sea acreedor reconocido", detallaron.



Finalmente, exhortaron que las investigaciones continúen en curso para encontraron a los responsables, dado que "solo así Universitario de Deportes y el fútbol peruano podrá desarrollarse en un clima de paz social que le permita recuperar la gloria deportiva y el éxito económico".

Dato

Es importante recordar que en esta semana se prevé una reunión entre autoridades del Gobierno, IPD, Liga 1 y FPF para replantear las medidas, protocolos y poder analizar una posible reanudación del campeonato peruano, de la cual los duelos restantes de la jornada 7 no se pudieron disputar ante los incidentes acaecidos en el Universitario vs Cantolao.