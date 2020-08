Dolor de cabeza en Universitario: El plantel "crema" no entrenó hoy por 2 meses de deuda

Sonia Alva es la nueva administradora de Universitario de Deportes en reemplazo de Carlos Moreno, pero se encuentra ya con un grave problema: el plantel merengue decidió no entrenar hoy a modo de protesta por los dos meses de salarios que les deben. También se le adeuda dos a los demás trabajadores e, incluso, a algunos el 50% de mayo. Sin duda, una situación preocupante en el club estudiantil para lo que se viene en la Liga 1 y posibles sanciones por parte de la Comisión de Licencias de la FPF.

Los futbolistas de Universitario llegaron muy temprano a las instalaciones del Colegio San Agustín, se pusieron ropa de entrenamiento, pero decidieron no entrenar. Solo hicieron acto de presencia y el comando técnico no pudo hacer nada porque entendían la molestia del plantel que no cobra desde hace dos meses y, además, les molesta no poder tener la sede de Campo Mar para entrenar. Vale señalar que el plantel de jugadores acude al centro de entrenamientos, establecido por el club, por un tema netamente profesional y esperando una pronta solución en bien de la institución.

Como se sabe, hay cerca de 500 mil dólares esperando a ser cobrados por parte de Caja Huancayo, auspiciador del club crema, pero que no se puede hacer efectivo ya que se necesitaría la firma legal de Solución y Desarrollo, ex empresa administradora de la ‘U’, o que entreguen la Clave Sol.

Sin duda, una historia de nunca acabar en tienda 'crema' y se espera que la nueva administradora, Sonia Alva, encuentre una salida rápida para que los hermanos Leguía entreguen las sedes, se pueda permitir cobrar ese dinero pendiente, y buscar mayores ingresos para que no haya futuros problemas.

Lo que se viene en Universitario

Es importante recordar que Universitario protagonizó junto a Cantolao el regreso de la Liga 1, en un encuentro que quedó igualado sin goles el viernes, pero que pasó a segundo plano tras los incidentes en los exteriores del Estadio Nacional, los cuales conllevaron a la suspensión de los duelos restantes de la fecha 7.

Ahora, los 'cremas' deberán superar los problemas internos para poder mentalizarse a lo que será su próximo duelo en la Liga 1, frente a San Martín por la fecha 8 -que aún no tiene fecha definida ante la suspensión del campeonato-.