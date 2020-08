Sonia Alva: “Nos enfocaremos para que la U vuelva a ser uno de los clubes más importantes de Sudamérica"

La mañana de este lunes 10 de agosto, la junta de acreedores de Universitario se reunió para designar a la nueva administración temporal del club crema para los próximos meses. Tras algunas horas, Sonia Alva, gerenta general de Alva Asesoria Empresarial, será la encargada de sacar adelante al club merengue como su principal directivo.

La abogada que lidera una empresa especializada en resolver crisis empresariales se manifestó tras ser designada en dicho cargo afirmando que trabajará arduamente para sanear Universitario y poder devolver el club completamente saneado a todos los socios merengues.

"Asumo este reto con el compromiso de cumplir con el plan de Reestructuración y pagar las deudas lo antes posible, para que Universitario pueda volver a sus socios completamente saneado; además nos enfocaremos en transparentar la gestión y obtener la mayor cantidad de éxitos deportivos posibles para que la U vuelva a ser uno de los clubes más importantes de Sudamérica", precisó la nueva mandamás merengue.

Sonia Alva Rodríguez, Gerente General de Alva Legal Asesoría Empresarial, ha sido nombrada la nueva administradora concursal del Club Universitario de Deportes. pic.twitter.com/32VBjg9Evg — Universitario (@Universitario) August 10, 2020

Cabe precisar que a pesar que Sonia Alva es la nueva administradora del club, esta trabajará de la mano con el mismo equipo gerencial de Carlos Moreno. Además, la junta de acreedores exhortó a Moreno a entregar las sedes de Universitario lo más pronto posible por el bien del primer equipo.

Universitario no entrenó este lunes por la falta de pagos

En tienda crema no paran de llegar las noticias negativas. Y es que tras la suspensión del torneo luego del choque ante Cantolao, este lunes el primer equipo estudiantil no trabajó con normalidad como medida de protesta por los dos meses de salarios que se les adeuda.

Los futbolistas de Universitario llegaron muy temprano a las instalaciones del Colegio San Agustín, se pusieron ropa de entrenamiento, pero decidieron no entrenar. Solo hicieron acto de presencia y el comando técnico no pudo hacer nada porque entendían la molestia del plantel que no cobra desde hace dos meses.