Presidente del Fondo Blanquiazul: "Por un caso aislado no puede paralizarse un campeonato"

El posible levantamiento a la suspensión de la Liga 1 está en vilo aún y, mientras tanto, diferentes actores del fútbol aprovechan para enviar mensajes de concientización hacia los hinchas. Y es que detrás de esta industria existen clubes que, con mucho esfuerzo, tratan de cumplir con los protocolos para que se reactive el fútbol peruano, como remarcó Diego Gonzales-Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, quien se refirió a los incidentes suscitados el último viernes.

En una entrevista con Líbero, el titular del Fondo Blanquiazul, grupo que preside la junta de acreedores de Alianza Lima, dejó en claro su posición: la Liga 1 debe reactivarse.

"Nuestra posición es que el torneo se tiene que jugar. No porque un grupo de hinchas esté alrededor de un estadio se puede paralizar toda la industria del fútbol. Todos los clubes hemos esperado 150 días el reinicio de la Liga 1", señaló inicialmente.

"Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, disciplina y a un alto costo porque nuestros ingresos se han visto afectados desde hace más de cinco meses. Por un caso aislado no puede paralizarse un campeonato que brinda alegría a millones de peruanos, más aún en estos tiempos", agregó.

Tras ello, Gonzales-Posada dejó en claro que lo sucedido durante el duelo entre Universitario y Cantolao "pudo haber ocurrido con cualquier equipo", por lo que destacó la importancia de "ser enfáticos con los hinchas para que entiendan que no pueden realizar aglomeraciones".



Luego de ello, aprovechó en brindar algunos consejos hacia la organización de la Liga 1 para poder sacar adelante esta situación y evitar que se repitan actos que vulneren el protocolo de bioseguridad implementado por la pandemia del coronavirus.



"Una recomendación es que deberían existir zonas rígidas alrededor de los estadios donde se jueguen los partidos para evitar incidentes como el que vimos. Otra, y hay que ver la manera de hacerlo, es que los equipos concentren lo que resta del año para evitar contagios", remarcó.

"Finalmente, todos los implicados debemos realizar campañas de concientización para que los hinchas no vayan al estadio, algo que Alianza hizo desde el primer momento con la campaña que dice "si eres hincha, no salgas, quédate en casa, cuida a tu familia", sentenció.



No te pierdas este martes 11 la entrevista completa con Diego Gonzales-Posada en la edición impresa de Libero.