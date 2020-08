Luis Alberto Bonnet sobre su retiro en Cristal: "Me hubiese gustado despedirme de todos"

Luis Alberto Bonnet arribó a Sporting Cristal en 1996 y con el pasar de los partidos se ganó el cariño del hincha 'celeste'. Con su sacrificio, lealtad y sobre todo goles, el popular 'Pelado' consiguió ganarse un espacio en la historia del club.

Sin embargo, el tercer máximo goleador de Sporting Cristal se fue por la puerta trasera. Tras rechazar varias ofertas, Luis Bonnet colgó los chimpunes en la temporada 2008. El exartillero argentino protagonizó un cortocircuito con el entonces estratega Juan Carlos Oblitas y lo demás es historia conocida.

Ahora, parecería que Luis Alberto Bonnet decidió dejar de lado los malos recuerdos para volver a contactarse con la hinchada 'bajopontina' y así referirse sobre su etapa en La Florida. "Tengo un agradecimiento eterno para los hinchas. Sporting Cristal es la identificación que tengo y es el club que amo", manifestó.

En conversación con el Portal Celeste, Luis Bonnet aseguró que aceptaría una invitación por parte de la nueva directiva 'rimense' para recibir un homenaje en nuestro país. "Sinceramente, es algo que siempre esperé. Pasaron muchas cosas, mucho tiempo", señaló.

"Si bien no sé si me pondría a la altura de ídolo, la gente me tuvo cariño en su momento y me hubiese gustado poder despedirme de todos, aunque sea una última vez, pero estas cosas uno no las puede manejar. Ya sabemos que hay mucho en el medio", agregó Bonnet.

Por otro lado, Luis Alberto Bonnet remarcó que está agradecido por el cariño que recibe de los hinchas 'cerveceros'. "Siempre voy a ser celeste, así que seguiremos siempre juntos (...) Ojalá que nos podamos ver de nuevo", sostuvo.