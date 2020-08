Rainer Torres sobre críticas del 'Puma' Carranza a EmbajdUr Crema: "Me sorprendió y me dio pena" [VIDEO]

Rainer Torres, exjugador de Universitario y uno de los promotores del proyecto EmbajadUr Crema, habló con Líbero sobre diferentes temas y no pudo evitar referirse a los cuestionamientos que recibió esta iniciativa por parte del histórico 'Puma' Carranza.



El emblemático excaudillo de Universitario aseguró el mes pasado que los impulsadores del proyecto EmbajadUr Crema buscaban obtener los focos encima suyos. "Se están aprovechando del momento que viene pasando la ‘U’ para ganar protagonismo y parece que el enemigo los mandó", había declarado.

Ante ello, Rainer fue consultado al respecto durante una entrevista con Líbero y expresó su pesar por los comentarios del histórico exjugador 'crema'.



"En verdad me da pena lo que dijo el 'Puma'. Tengo que decir una cosa, dijo que se buscaba ganar protagonismo y tengo que decir que yo tengo un nombre en el club. Así le duela a quien le duela, yo tengo mi nombre en la historia del club. No tengo que hacer nada para tener reconocimiento de la gente. Me sorprendió y me dio pena", señaló inicialmente.



"Nosotros queríamos hablar con él para jalarlo solo que había muchas personas que lo asociaban con Leguía en su momento y preferimos dejarlo ahí, en stand by, hasta que Leguía se vaya. Pero bueno, me sorprendió mucho. Solo el 'Puma' sabe por qué lo dijo", agregó.

Responde críticas y comparte expectativas

Rainer Torres no fue esquivo ante los diferentes cuestionamientos que ha recibido la iniciativa que busca pagar de forma fraccionada parte de la deuda que sostiene Universitario, señalando que solamente los hinchas serán los que salven al equipo.



"Es imposible que los tres juntos lo salvemos, lo van a salvar los hinchas. Nosotros hemos dado el primer paso y lo otro le toca a los hinchas #Universitario. Al menos queremos decir 'lo intenté'", indicó.

Finalmente, comentó que viene teniendo éxito el llamado a los hinchas y que vaticinan que, de mantenerse este ritmo, se podría llegar al millón de soles a fin de mes.



"Hemos llegado a más de 200 mil soles por semana y creemos que a fin de mes podemos llegar al millón. Estamos hablando de un proyecto que va a durar 3 años como máximo para poder darle un Centenario a la 'U' como se merece", sentenció.