Universitario: Jonathan Dos Santos regresa al equipo frente a San Martín

Volvió el gol a Universitario. Jonathan Dos Santos se encuentra totalmente recuperado de la operación a los meniscos de la rodilla derecha a la que fuera sometido hace una semanas y está listo para pegar la vuelta al equipo que ya bosqueja Ángel Comizzo pensando en el duelo ante la San Martín.

En el empate ante Cantolao, Universitario generó ocasiones de gol más no encontró una referencia de ataque. Succar no estuvo fino de cara al arco y aunque no desentonó se sintió su falta de ritmo por lo que la inclusión de Dos Santos podría darle un refresco al ataque crema.

El ariete uruguayo se encuentra más que motivado y toma su regreso como un nuevo inicio dado que el largo parón lo tenía ansioso y ahora está listo para demostrar su gran potencial en favor de los cremas.

Dos Santos ha sido pieza fundamental para que hoy Universitario se encuentre peleando los primeros lugares del torneo. Sus 4 goles en 6 partidos del Apertura lo llenan de fe para convertirse en el goleador del cuadro crema y por qué no de la temporada, que es a donde también apunta.

De hecho, sobre los pies del “charrúa” descansan las esperanzas de gol de la nación crema ya que es un delantero que sabe anotar en todas las competencias, tal y como ya lo hizo en la Libertadores a principios de año con dos tantos y uno en la gira de verano