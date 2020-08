Ayacucho FC trepó al primer lugar del Torneo Apertura 2020 tras vencer por 3-1 a Llacuabamba

El regreso del Torneo Apertura 2020 marcó también un cambio en la cima de la tabla de posiciones. Ayacucho FC derrotó por 3-1 a Deportivo Llacuabamba en La Videna y así alcanzó el primer casillero, siendo colíder junto a Alianza Universidad, aunque con mejor diferencia de gol.

El cuadro de Gerardo Ameli sufrió en el inicio del encuentro, ello luego de que Álex Valera convirtió el 1-0 para Llacuabamba tras un tiro libre. Un golpe inicial que no terminaría por desmotivar a los ayacuchanos.



Fue así que 15 minutos después, "Los Zorros" encontrarían la paridad con un certero disparo de Diego Espinoza dentro del área rival, el cual no pudo ser atajado por el golero Ramírez y así significó el 1-1.



Sin embargo, el ritmo del partido se vería favorecido para Ayacucho FC con la expulsión de Kevin Santamaria por doble amarilla a poco del final de la etapa inicial. Los de Ameli encontrarían más comodidad y apenas unos minutos de iniciado el complemento, lograrían remontar el marcador con un tanto de Carlos Olascuaga (50').



La cereza del pastel en la victoria de Ayacucho FC llegaría por medio de Minzun Quina, quien canjeó en gol un penal a los 61' para sentenciar la victoria de su equipo, el cual no encontró problemas al tener la superioridad numérica frente a Llacuabamba a lo largo de la segunda etapa.

Con este resultado, los 'Zorros' sumaron 16 puntos en el Torneo Apertura, por lo cual alcanzaron a Alianza Universidad, que hoy perdió por 1-0 ante Mannucci. Sin embargo, su mejor diferencia de gol los posiciona en la cima del certamen.



Por su parte, Llacuabamba cayó al penúltimo lugar, con apenas 4 puntos, y sigue causando preocupación el irregular andar su actuación.

Próximo partido de Ayacucho FC

El próximo encuentro que dispute Ayacucho FC será ante Sport Huancayo por la octava fecha del Torneo Apertura 2020. Resta conocer el día y la hora del encuentro.