Presidente de Grau sobre reclamo de Cienciano: "El torneo de reserva fue cancelado"

Atlético Grau de Piura defenderá a capa y espada el punto logrado el último martes en el reinicio del torneo, pues su presidente, Arturo Ríos, se pronunció sobre el reclamo que ha presentado el club Cienciano, solicitando los tres puntos de dicho encuentro, debido a que los piuranos ubicaron en cancha a un jugador juvenil que se encontraba suspendido por haber sido expulsado en el Torneo de Promoción y Reservas.

En diálogo con Líbero TV edición norte el mandamás del cuadro albo señaló que espera leer la reglamentación, así como el documento de reclamo presentado por los cusqueños a fin de tomar cartas en el asunto.

“Tengo que leer los papeles y nos defenderemos. Aún no nos han notificado, pero acá no hay culpables, nadie hizo nada malo porque si bien el jugador (Bryan Rivas) había sido expulsado, el torneo de la reserva fue cancelado, ya no tiene validez”, expresó el máximo directivo del conjunto piurano.

Si el reclamo de Cienciano tiene trascendencia en la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se le daría por ganador al club cusqueño, sumando tres puntos, mientras que los piuranos perderían el punto del empate.

Como se sabe, Atlético Grau, se encuentra en el último lugar de la tabla de colocaciones y no le conviene perder ni siquiera un punto, pues podría ser determinante en la definición de su situación en el campeonato.