Alianza Lima anunció campaña ‘Challenge por la Solidaridad Azul’ [VIDEO]

Alianza Lima hasta el momento no ha podido hacer oficial su vuelta a las canchas. El equipo de Mario Salas se reestrenará este martes cuando enfrente nada menos que a Sporting Cristal por la fecha 8 del Apertura de la Liga 1.

Sin embargo, el cuadro blanquiazul también quiere marcar un “golazo” en otros campos. Resulta que Alianza Lima acaba de anunciar la campaña ‘Challenge por la Solidaridad Azul’ la cual tiene un reto que se espera cumplir con la ayuda de sus jugadores e hinchas.

Para que se vaya revelando quiénes serán los principales beneficiados es necesario que se logre la meta de 5900 ‘pataditas’. “El objetivo del desafío se irá revelando a medida que los jugadores e hinchas del ‘Corazón del Pueblo’ vayan acercándose a la cifra solicitada”, informó el club.

¿Cómo puede el hincha de Alianza ayudar? El participante tendrá que hacer ‘pataditas’ durante 15 segundos y subir el video en su cuenta de Instagram o Twitter. Además, deberán etiquetar a Alianza Lima y usar el hashtag #SolidaridadAzul y por último, retar a dos personas.

“Me alegra mucho que me hayan convocado para iniciar este desafío. He podido completar 30 'dominaditas', creo que no está mal, pero lo importante es que todos los hinchas aliancistas se sumen y participen a través de sus redes sociales. Queremos llegar pronto a la meta de 5 900 'pataditas', esto es por una buena causa”, declaró Quijada tras sumarse al desafío.

En el plano futbolístico, los dirigidos por Mario Salas vienen trabajando arduamente para vencer a Sporting Cristal en el regreso de los victorianos al fútbol. El duelo está pactado para este martes a las 2:15 p.m. (hora peruana).