Binacional: DT José Flabio Torres está en aislamiento tras contraer coronavirus

Binacional sigue atravesando problemas en estas semanas, cuando la vuelta al fútbol llegó en el Perú. Tras los casos de contagio en el plantel, ahora se confirmó que el entrenador José Flabio Torres también contrajo la enfermedad. El técnico actualmente se encuentra en aislamiento.

La noticia la dio a conocer el propio entrenador colombiano, luego de no poder atender a una entrevista que tenía pactada con una radio de su país. José Flabio Torres alegó que no podía conversar al estar en un proceso de recuperación luego de conocer su resultado positivo a la COVID-19.

El DT de Binacional también detalló que se encuentra en aislamiento actualmente, en un hotel de Lima, ciudad en la que se iba a completar el torneo peruano en su reanudación. La medida sanitaria de precaución implementada por la Federación Peruana de Fútbol se ejecutó de inmediato.

José Flabio Torres está en proceso de recuperación de los síntomas que esta peligrosa enfermedad trae y poder regresar pronto a la actividad que desarrolla en el ‘Poderoso del Sur’. Es claro que no podrá dirigir a Binacional, pero ya estaba suspendido, junto a Juan Aquino, Richard Muñoz (Jefe de equipo), José Muchica (Delegado de Protocolo), porque el equipo incumplió algunos protocolos.

Recordemos que hace unas semanas se confirmó que ocho integrantes de la plantilla de Binacional habían dado positivo a coronavirus, razón por la cual el partido ante Alianza Lima no fue programado. No obstante, cabe mencionar que todavía no han perdido los puntos y la FPF definirá el caso próximamente.

¿Cuándo jugará Binacional en la Liga 1?

Binacional tendrá que enfrentar a Cantolao en su primer partido tras la reanudación del fútbol. Según la programación de la FPF, el choque se desarrollará en el Estadio Nacional este martes 25 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora peruana).