Emanuel Herrera anotó golazo de tiro libre para el 1-1 en el Sporting Cristal vs Alianza Lima [VIDEO]

Sporting Cristal no se cansó de buscar el empate ante Alianza Lima, aunque no tenía los caminos claros para vencer a Leao Butrón. No obstante, cuando no se puede jugando, el balón parado toma mayor valor y Emanuel Herrera sacó oro con un impresionante tiro libre que clavó en el ángulo.

El tiempo avanzaba y el nerviosismo empezaba a hacerse notar en los jugadores de Sporting Cristal al errar algunos pases cortos en el juego colectivo. Al no tener oportunidades, Emanuel Herrera empezó a moverse por toda la zona de ataque, llegando incluso a buscar ocasiones por banda.

Y sobre los 69 minutos de juego se el presentó la gran oportunidad para Sporting Cristal, con un tiro libre casi al borde del área. Martín Távara fue acomodando el balón y Corozo se le acercó con la intención de ejecutarlo, pero al final ninguno de los dos fue quien pateó al arco.

Emanuel Herrera llegó y se adueñó del balón, con una gran confianza en que podría generar peligro en la portería de Alianza Lima. Las características goleadoras del argentino indicaron que no iban a sacar un centro, sino que iba a ser un remate al arco. Leao Butrón esperaba atento.

Bajo los tres postes, el experimentado portero de Alianza Lima se posicionó sobre su poste izquierdo, pero el remate de Emanuel Herrera superó la barrera y se clavó cerca a su poste derecho. Sporting Cristal encuentra el 1-1 parcial, no con fútbol, pero si con la habilidad individual.