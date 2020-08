Adrián Balboa y su indirecta para Alianza Lima tras empatar con Cristal

Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el primer partido oficial del club 'blanquiazules' tras el reinicio del torneo. No obstante, no es un buen resultado para el cuadro de Mario Salas, pues suma 8 unidades y se aleja de los primeros lugares.

Durante la paralización del campeonato, se confirmó que los uruguayos Luis Aguiar, Federico Rodríguez y Adrián Balboa no seguirían en tienda íntima. Jugadores muy importantes en el once del exentrenador Pablo Bengoechea y tal parece que 'Rocky' no olvida a su anterior equipo.

El delantero subió una foto en su Instagram de la celebración su gol al conjunto celeste en el triunfo de la escuadra de La Victoria por 2-1 el año pasado. En la imagen el jugador festeja con la mano simulando un teléfono.

El futbolista infló las redes en cinco oportunidades con la camiseta blanquiazul y todas ellas en 2019. Este año no tuvo la oportunidad de anotar en los encuentros del torneo local y Copa Libertadores.

Cabe mencionar la reprogramación del partido entre Alianza Lima y Binacional aún está en suspenso. La Federación Peruana de Fútbol está investigando si el actual campeón incumplió los protocolos de salud al arribar a la capital.