Roberto Mosquera alaba a sus dirigidos: “Cristal es un equipo es eficiente y eficaz"

Sporting Cristal volvió a ganar de manera contundente en el Torneo Apertura y esta vez goleó por 6-2 a la Academia Cantolao por la novena fecha del campeonato. El cuadro celeste mostró una gran efectividad sobre la segunda mitad del encuentro y gracias al doblete de Emanuel Herrera y las anotaciones de Corozo, Gonzáles, Merlo y Olivares sellaron esta abultada victoria.

Y tras esta nueva victoria rimense, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro bajopontino tomó la palabra y afirmó estar contento con la actuación de sus dirigidos quienes marcaron clara diferencia respecto a su rival.

"A veces equivocamos eficiencia con eficacia. Yo he tenido equipos eficientes, que juegan muy bien, pero que no ganaban porque no eran eficaces. Cristal es un equipo que tiene ambas cosas, es eficiente y eficaz", inició.

"Hicimos dos goles pero no por dominio de juego, luego de esos dos goles hay que confirmarlo con fútbol, ahí nos hicieron el gol y nos pudieron empatar", agregó. Para finalizar, Roberto Mosquera afirmó que su equipo aún tiene mucho por mejorar, pues durante pasajes del partido Cantolao supo hacerle daño en defensa.

"Todos los partidos, así hagas seis goles, hay cosas que mejorar. Hay que tomarlo con mucha humildad, con ilusión de que partido a partido estamos mejorando, eso es sano. A pesar de lo que están viendo, hay muchas cosas que mejorar", sentenció.