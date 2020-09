Liga 1: Revisa la programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Este lunes 7 de agosto comienza la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima y Melgar protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada. El cuadro blanquiazul quiere sumar su primera victoria bajo la dirección técnica de Mario Salas. Por su parte, el cuadro de Arequipa intentará sumar los tres puntos.

Este partido se realizará a las 11.00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. Otro encuentro que promete cautivar a los hinchas es Universitario vs Alianza UDH. El equipo de Comizzo es líder del Torneo Apertura con 19 unidades y se medirá contra un rival directo. El duelo se desarrollará a la 1:15 p.m. en el Estadio Nacional

A las 15:30, UTC se medirá contra Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo y para finalizar la jornada, Binacional enfrentará a Cienciano en el Estadio Nacional (18:00 horas).

El martes 8 de setiembre, Sport Huancayo enfrentará a Carlos Stein en el estadio Miguel Grau de Callao. Por su parte, Cusco FC enfrentará a Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva (13:15 horas) y Mannucci vs César Vallejo finalizarán la jornada (18:00 horas).

Sporting Cristal y San Martín se verán las caras el miércoles 9 de setiembre. Los celestes vienen de golear a Cantolao y se encuentran atravesando un gran momento deportivo. Los santos quieren dar el golpe para seguir escalando posiciones.

Revisa la programación del Torneo Apertura 2020 de la fecha 10

Lunes 07 de setiembre

11:00 FBC Melgar vs Alianza Lima

Estadio Alberto Gallardo

13:15 Universitario vs Alianza UDH

Estadio Nacional

15:30 UTC vs Sport Boys

Estadio Alberto Gallardo

18:00 Binacional vs Cienciano

Estadio Nacional

Martes 08 de setiembre

11:00 Sport Huancayo vs Carlos Stein

Estadio Miguel Grau

13:15 Cusco FC vs Cantolao

Estadio Alejandro Villanueva

15:30 Municipal vs Llacuabamba

Estadio Miguel Grau

18:00 Mannucci vs UCV

Estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 09 de setiembre

13:00 Sporting Cristal vs San Martín

Estadio Iván Eslías Moreno (por confirmar)

15:30 A. Grau vs Ayacucho FC

Videna FPF

Tabla de posición del Torneo Apertura 2020 Liga 1

Tabla de posición hasta la jornada 9 del Torneo Apertura 2020

Torneo Apertura 2020 Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Universitario* 19 9 6 2 1 17 9 +8 2. Alianza Universidad 18 9 5 3 1 13 7 +6 3. Ayacucho FC 17 9 5 2 2 17 10 +7 4. Cienciano 15 9 5 0 4 15 12 +3 5. Carlos A. Mannucci 15 9 4 3 2 13 10 +3 6. Binacional 14 8 4 2 2 13 9 +4 7. César Vallejo 13 9 3 4 2 11 8 +3 8. Cusco FC 13 9 4 1 4 14 13 +1 9. Cantolao 13 9 4 1 4 9 14 -5 10. Sporting Cristal 12 9 3 3 3 16 10 +4 11. Sport Huancayo 12 9 3 3 3 9 9 0 12. UTC 12 9 3 3 3 9 11 -2 13. Deportivo Municipal 11 9 2 5 2 7 6 +1 14. Melgar 11 9 3 2 4 9 11 -2 14. Sport Boys* 10 9 3 2 4 16 21 -5 16. Alianza Lima 9 8 2 3 3 6 9 -3 17. San Martín 9 9 2 3 4 8 13 -5 18. Carlos Stein* 7 9 2 2 5 7 12 -5 19. Llacuabamba 7 9 2 1 6 13 20 -7 20. Atlético Grau 3 9 0 4 5 4 10 -6

*Universitario, Sport Boys y Carlos Stein recibieron la reducción de un punto.

¿Qué canales transmiten la Liga 1 Movistar?

Es importante resaltar que GOL Perú cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de equipos de la Liga 1 Movistar, por lo cual podrás seguir sus encuentros de locales por dicha señal, a excepción de cuatro conjuntos.

Los partidos de locales que sostengan Alianza Universidad, Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein serán transmitidos por medio de DirecTV. En la jornada 9 dicho canal volverá a transmitir tres partidos: uno el lunes y dos el martes.