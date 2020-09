Alianza Lima ganó los tres puntos a Binacional y así quedo la tabla de posiciones del Apertura 2020

Alianza Lima sumó sus primeros tres puntos en el reinicio del Apertura. La Comisión Disciplinaria de la FPF lo declaró ganador del partidos suspendido con Binacional y la tabla de la Liga sufrió variaciones. Universitario es el puntero absoluto.

El cuadro de Mario Salas llegó a los 12 puntos con el fallo a favor de la Comisión Disciplinaria. En sus últimos tres partidos, empató en tres ocasiones (Municipal, Cristal, Cusco FC).

Universitario llegó a la punta tras vencer por 3-1 a Cienciano. Sus máximos seguidores, Alianza Universidad y Ayacucho FC, no lograron resultados positivos.

Sin embargo, este miércoles la tabla de posiciones sufrió un cambio. Se hizo oficial que Alianza Lima se quedó con los tres puntos del duelo pendiente con Binacional por la séptima fecha del Apertura.

Además, el equipo de La Victoria fue declarado como ganador por 3-0 recibiendo el cuadro Juliaca su primer W.O. de la temporada. De esta manera, los blanquiazules lograron sumar cinco puntos en sus tres partidos desde que regresaron a las canchas en agosto.

Gracias a estas unidades, Alianza Lima dejó el puesto 16 para trepar a la casilla 11, que le pertenecía a UTC. Ahora, el elenco de Mario Salas tiene 12 unidades, pero con una mejor diferencia de goles que los cajamarquinos.

Si Alianza Lima se impone ante Melgar y se dan ciertos resultados, podría acercarse peligrosamente a Universitario. Por el momento, los de Salas trabajarán para mejorar ciertos aspectos y demostrar que están para luchar por el título nacional.

Apertura 2020: tabla de posiciones

Universitario es puntero con 19 puntos.

Torneo Apertura 2020 Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Universitario* 19 9 6 2 1 17 9 +8 2. Alianza Universidad 18 9 5 3 1 13 7 +6 3. Ayacucho FC 17 9 5 2 2 17 10 +7 4. Cienciano 15 9 5 0 4 15 12 +3 5. Carlos A. Mannucci 15 9 4 3 2 13 10 +3 6. Binacional 14 8 4 2 2 13 9 +4 7. César Vallejo 13 9 3 4 2 11 8 +3 8. Cusco FC 13 9 4 1 4 14 13 +1 9. Cantolao 13 9 4 1 4 9 14 -5 10. Sporting Cristal 12 9 3 3 3 16 10 +4 11. Alianza Lima 12 9 3 3 3 9 9 0 12. Sport Huancayo 12 9 3 3 3 9 9 0 13. UTC 12 9 3 3 3 9 11 -2 14. Deportivo Municipal 11 9 2 5 2 7 6 +1 15. Melgar 11 9 3 2 4 9 11 -2 16. Sport Boys* 10 9 3 2 4 16 21 -5 17. San Martín 9 9 2 3 4 8 13 -5 18. Carlos Stein* 7 9 2 2 5 7 12 -5 19. Llacuabamba 7 9 2 1 6 13 20 -7 20. Atlético Grau 3 9 0 4 5 4 10 -6

*Universitario, Sport Boys y Carlos Stein recibieron la reducción de un punto.

Apertura 2020: Programación de la fecha 10

Lunes 07 de setiembre

11:00 FBC Melgar vs Alianza Lima

Estadio Alberto Gallardo

13:15 Universitario vs Alianza UDH

Estadio Nacional

15:30 UTC vs Sport Boys

Estadio Alberto Gallardo

18:00 Binacional vs Cienciano

Estadio Nacional

Martes 08 de setiembre

11:00 Sport Huancayo vs Carlos Stein

Estadio Miguel Grau

13:15 Cusco FC vs Cantolao

Estadio Alejandro Villanueva

15:30 Municipal vs Llacuabamba

Estadio Miguel Grau

18:00 Mannucci vs UCV

Estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 09 de setiembre

13:00 Sporting Cristal vs San Martín

Estadio Iván Eslías Moreno (por confirmar)

15:30 A. Grau vs Ayacucho FC

Videna FPF