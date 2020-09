Ricardo Ciciliano, campeón con Aurich, fue internado en UCI por neumonía

Ricardo Ciciliano, futbolista colombiano que logró el título del fútbol peruano con Juan Aurich de Chiclayo en el 2011 ha sido internado de emergencia en una clínica de su país al presentar síntomas de neumonía.

Según informó el Heraldo de Colombia, se trata de una recaída del futbolista, pues hace 20 día había tenido ya los síntomas, pero esta vez, hubo la necesidad de recluirlo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), además de intubarlo, debido a las serias dificultades respiratorias.

La madre del futbolista, Azalia Bustillo, dio esta mañana detalles del estado de salud del exjugador del Ciclón.

“Estaba en crisis ayer, pero ya recibimos un parte más favorable, se está haciendo el milagro de Dios, el parte fue muy favorable”, expresó doña Azalia, con comprensible sentimiento, recalca el medio de comunicación colombiano.

“Por ahora no creo que salga, apenas empezó su recuperación, ayer estuvo muy mal”, indicó la progenitora de Ciciliano.

Descartan coronavirus

La señora Bustillo aclaró que “afortunadamente” Ciciliano no tiene COVID-19, ya que todas las pruebas que se le practicaron para detectar esa enfermedad han salido con resultado negativo. No obstante, explicó que su hijo ha venido padeciendo de gripe, las cuales no han sido tratadas y han derivado en neumonía.

“No se había dado cuenta que venía con una neumonía, cuando quiso ir al médico ya la enfermedad había avanzado mucho. Venía hace tiempo decaído, las gripas se las cuidaba como podía y no iba al médico. Gracias a Dios no es COVID-19, todas sus pruebas salieron negativas. Es una gripa mal tratada que le dio neumonía”, dijo la mamá.

Antes de que lo intubaran, Ricardo Ciciliano estaba consciente y hablaba con sus familiares vía telefónica.