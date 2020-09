Jonathan Dos Santos sobre jugar en la selección peruana: "No tendría problemas"

Jonathan Dos Santos solo ha necesitado ocho partidos para demostrar su valía. El delantero uruguayo ha convertido seis goles con camiseta de Universitario y se ha convertido en la principal arma ofensiva para Ángel Comizzo.

El 'oriental' llegó procedente de Cerro Largo y tiene muy clara la meta para la entidad merengue: ser campeones nacionales a fin de año. No obstante, no oculta sus ganas de terminar como goleador del torneo peruano.

"Me gustaría salir goleador del campeonato y lograr el objetivo que todos queremos, que es la 27 (estrella para Universitario)", exclamó Jonathan Dos Santos para TV Perú. Además, agregó que Universitario "tiene todo para estar muy bien, peleando campeonatos siempre, para estar jugando copas internacionales siempre".

Respecto a la decisión del 'Indio' de relegarlo al banquillo de suplentes y en su lugar colocar a Alexander Succar, el uruguayo de 28 años ha afirmado que apoyará desde donde le toque estar, ya que prioriza el beneficio colectivo.

"Con Ale (Succar) somos los dos '9' del equipo y cuando me ha tocado jugar siempre ha estado apoyando, y ahora a mí que me ha tocado estar en el banco, siempre he dado lo mejor de mí. Comizzo siempre nos recalca que nadie es más importante que el equipo. Nosotros tratamos de respetar eso", afirmó.

También se animó a detallar la forma cómo Gregorio Pérez lo convenció de venir a Universitario. "El año pasado, en diciembre, cuando acabó el campeonato de Uruguay, al día siguiente me llama Gregorio (Pérez) y me comenta sobre el proyecto que había en Universitario. Quedé en contestarle y enseguida busqué información sobre la U. No podía creer lo grande que era el club sin conocerlo. La magnitud de muchos hinchas. Eso me sedujo mucho para tomar esa decisión", exclamó.

Jonathan Dos Santos y la selección peruana

Jonathan Dos Santos fue consultado acerca de vestir la camiseta de la selección peruana. El ariete uruguayo, en principio, indicó que le gustaría defender los colores de su combinado patrio (Uruguay); sin embargo, aceptó que es muy difícil que reciba el llamado debido a la calidad de delanteros que poseen los 'celestes'.

"Me gustaría jugar en mi selección, pero sé y soy consciente que tenemos grandes delanteros en la selección uruguaya. Es muy difícil para mí", enfatizó para luego mencionar que para defender a Perú tiene que cumplir ciertos requisitos. No descartó la posibilidad, pero es muy difícil que ello ocurra.

¿Y la selección peruana? "Tendría que jugar tres años consecutivos en Perú", respondió Jonathan Dos Santos.

"(¿Para jugar por Perú?) Primero tendría que estar tres años, si no me equivoco, en Perú para nacionalizarme. Tendría que hablarlo con mi familia, no tendría problemas", acotó.

Finalmente, alabó las cualidades de Paolo Guerrero, a quien calificó como un excelente jugador, y relató la amistad que lo une con Édinson Cavani.

"Al que conozco personalmente es a Édinson Cavani. Conozco a su familia, a su padre lo he tenido de entrenador y hemos jugado un partido a beneficio para los niños con cáncer en Salto. Es una persona muy humilde, por eso es muy querida en el mundo. Es una persona increíble. Un orgullo enorme el haber compartido vestuario con él", concluyó.