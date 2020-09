Miguel Cornejo: "Rescatamos un punto válido y estoy muy feliz por anotar mi primer gol"

Alianza Lima sigue sin convencer en el Torneo Apertura luego de obtener un nuevo empate 2-2 ante Melgar en el Alberto Gallardo. El equipo dirigido por Mario Salas estuvo abajo en el resultado durante gran parte del encuentro, pero un gol en los últimos minutos de Miguel Cornejo sirvió para rescatar un punto valioso.

El volante formado en las divisiones menores del club destacó durante los 90 minutos a pesar del bajo rendimiento colectivo y pudo capitalizar esa actuación con un buen tanto. Precisamente, Cornejo habló tras el final del encuentro y mostró su alegría por darle el empate a Alianza.

“Fue un partido muy duro. Trabajamos con el grupo toda la semana para que se pueda dar el resultado, no se nos pudo dar, pero nos llevamos un punto y muy feliz personalmente por marcar mi primer gol como profesional”, inició para Gol Perú.

“De 2-0 a 2-2 es un resultado bueno para nosotros. El profe siempre nos apoya y nos dice que hagamos lo que sabemos que tenemos un grupo que nos va a respaldar, cometamos errores o si nos salen bien las cosas. Ahora viene UTC y pensar en ese partido que viene”, sentenció.

Mario Salas no quedó conforme con el rendimiento de su equipo

Al igual que Cornejo, Mario Salas habló sobre el final del encuentro y a pesar de resalta el punto obtenido, dejó en claro que no fue un buen partido de sus dirigidos. "Lo positivo es que el equipo luchó hasta el final con sus armas y herramientas para lograr el empate y gracias a dios lo logramos. Yo siento que el resultado no nos puede enceguecer de que hoy no fue un buen partido”, inició.

“Creo que sí avanzamos, nuevamente tuvimos el control del juego, pero nos falta profundizar más y generar más opciones de gol. Todavía no las generamos en la cantidad que nosotros queremos y hay cosas que tenemos que seguir trabajando porque somos un equipo que va en busca de lo que queremos. Hay conceptos futbolísticos y principios que tenemos que seguir reforzando”, agregó para Gol Perú.