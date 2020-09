Liga 1 2020 [EN VIVO] tabla, programación y resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura

La Liga 1 Movistar continúa su curso este viernes sábado y lunes. En esta nota te jugamos la programación oficial, resultados y tabla de posiciones que tiene a Universitario en la punta.

La jornada 11 empezó este mismo viernes, con el partido de fondo Alianza Lima vs UTC. Los 'íntimos' cayeron 2-0 frente al 'Gavilán del Norte' en el Alberto Gallardo, dejando muchas dudas de cara a su participación en la Libertadores. Horas antes, Binacional logró un triunfo importante por 2-1 ante Alianza Universidad.

El sábado Universitario vs Deportivo Llacuabamba abrirán la jornada deportiva desde las 11:00 a.m. en la Videna. Los cremas vienen en un buen momento al liderar la tabla de posiciones con 22 puntos y una victoria le permitirá seguir en lo más alto.

LA fecha 11 se completará el lunes con cuatro partidos. El último encuentro será entre Sporting Cristal vs Cienciano a disputarse en Matute desde las 18:00 horas. El equipo de Roberto Mosquera irá en busca de su tercera victoria consecutiva que le permita seguir subiendo en la tabla de posiciones.

El resto de partidos será San Martín vs Real Garcilaso alas 11:00 horas, Ayacucho vs Deportivo Municipal a las 13:15 horas y Carlos Mannucci vs Atlético Grau a las 15:30.

Programación fecha 11 del Torneo Apertura - Liga 1:

Viernes 11 de septiembre:

Alianza Universidad 1-2. Binacional

Alianza Lima 0-2. UTC

Sábado 12 de septiembre:

Llacuabamba vs. Universitario

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Videna FPF

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

Carlos Stein vs. César Vallejo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Videna FPF

Cantolao vs. FBC Melgar

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

Lunes 14 de septiembre:

San Martín vs. Cusco FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Miguel Grau

Ayacucho FC vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Mannucci vs. Atlético Grau

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Cienciano vs. Sporting Cristal

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar

Torneo Apertura 2020 Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Universitario* 22 10 7 2 1 20 11 +9 2. Alianza Universidad 18 10 5 3 2 15 10 +5 3. Ayacucho FC 18 10 5 2 2 17 10 +7 4. Binacional 18 11 5 3 3 15 13 +2 5. UTC 18 11 5 3 3 13 12 +1 6. Cienciano 16 10 5 1 4 18 12 +6 7. Carlos A. Mannucci 16 10 4 4 2 14 11 +3 8. Sporting Cristal 15 10 4 3 3 18 11 +7 9. Sport Huancayo 15 10 4 3 3 10 9 +1 10. César Vallejo 14 10 3 5 2 12 9 +3 11. Cusco FC 14 10 4 5 4 15 14 +1 12. Cantolao 14 10 4 2 4 11 17 -6 13. Alianza Lima 13 11 3 4 4 11 13 -2 14. Municipal 12 10 2 6 2 9 8 +1 15. Melgar 12 10 3 3 4 11 13 -2 16. Sport Boys* 10 10 3 2 5 17 23 -6 17. San Martín 9 10 2 3 5 8 15 -7 18. Llacuabamba 8 10 2 2 6 15 22 -7 19. *Carlos Stein 7 10 2 2 6 7 13 -6 20. Atlético Grau 4 10 0 4 6 6 15 -9

*Le restaron un punto a Universitario, Carlos Stein y Sport Boys.