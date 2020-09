Binacional venció 2-1 a Alianza Universidad y se pone como escolta de Universitario

Alianza Universidad de Huánuco sigue sin conocer la victoria desde que se reinició el campeonato por la pandemia del coronavirus. Los pupilos por Ronny Revollar cayeron por 2-1 ante Deportivo Binacional en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Tan solo tres puntos ha podido cosechar Alianza Universidad de Huánuco en los últimos 6 duelos, hecho que ha permitido ceder la punta del campeonato a Universitario quien la lidera con 22 unidades.

La victoria conseguida por Javier Arce, quien retornó a las filas de Deportivo Binacional, lo devuelve a la vida ya que se colocó el pelotón de escoltas del cuadro 'crema': tiene 18 puntos con 11 juegos disputados. Sin embargo, deberá de esperar la resolución del juego de Ayacucho y de la 'U'.

Binacional golpeó primero gracias a Andy Polar. El habilidoso volante encontró los espacios para rematar un centro enviado por Johan Arango a los 22 minutos del primer tiempo. Luego, Sebastián Gularte aumentaría la diferencia ante el desconcierto de la zaga huanuqueña.

La lesión de John Fajardo debilitó la zona defensiva de Binacional, hecho que quedó en evidencia en la etapa complementaria. Revollar dispuso los ingresos de Landauri, Pajoy y Durán, y el juego cambio a su favor.

Pajoy lograría descontar a los 66' luego que Diego Otoya, reemplazante de Fajardo, le cometiera penal. Sotillo tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su portería y esa defensa tuvo sus resultados.

Segundo Tiempo

50' ¡FINAL!

46' Se añaden cuatro minutos.

45' Contragolpe de Alianza Universidad. Cuatro minutos de adición.

44' Increíble gol que se ha perdido Johan Arango. Su remate se estrelló en Gambetta y generó un tiro de esquina.

41' Tarjeta amarilla para Anthony Osorio. Peligroso tiro libre para Alianza Universidad.

39' Potente remate de Osorio, pero es rechazado por Morales.

38' Cambio en Alianza Universidad. Se retiró Moyano ingresó Neka Vílchez.

37' Binacional alista una nueva variante. Ingresa Ángel Romero, se retira Jean Deza.

33' Alianza Universidad de Huánuco presiona con Pajoy, pero su intento se va al córner.

28' Jean Deza intentó contragolpear, pero se quedó sin aire. Alianza Universidad intenta progresar con Jack Durán.

26' Centro de Landauri se estrella en el cuerpo de Leudo y genera un tiro de esquina.

24' Binacional es presionado en campo propio.

21' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BINACIONAL! Lionard Pajoy decreta el descuento vía penal.

19' ¡PENAL PARA ALIANZA UNIVERSIDAD! Diego Otoya derriba a Lionard Pajoy.

18' Reclaman penal sobre una supuesta falta de Sotillo sobre Maidana, pero Haro no pita ello.

15' Alianza Universidad se anima un poco más.

12' Binacional ha perdido el control del esférico. Alianza Universidad intenta descontar.

7' Johan Arango intenta superar a Cánova, pero comete falta.

5' ¡UFFFFFFFFFFFF! Peligrosa salida de Sotillo generó que Pajoy estuviera cerca de descontar.

3' Reingresa Gularte.

2' Tarjeta amarilla para Encinas por una dura entrada sobre Andy Polar.

1' Blooper. Gularte fuera del campo por haber ingresado con una camiseta errónea: usó la 6 en lugar de la 9.

¡EMPEZÓ!

47' ¡FINAL!

46' Falta en ataque de Rengifo sobre Sotillo. En salida Binacional.

45' Cambio en Alianza Universidad. Se retiró Morales, ingresó Giordano Mendoza.

39' Cambio en Binacional. Se retiró Fajardo, ingresó Otoya.

38' Tarjeta amarilla para José Cánova por una dura entrada.

35' Se detiene el juego por Johan Arango, quien acusa un golpe.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BINACIONAL! Gularte anota el 2-0 tras una excelente habilitación de Johan Arango.

27' Alianza Universidad de Huánuco pierde elaboración. Binacional fricciona el juego.

25' ¡IBA A SER UN GOLAZO! Remate de Pacheco que remece el poste, pero Maidana se encontraba en posición adelantada.

23' Alianza Universidad responde a través de Maidana, pero aparece Sotillo a brindarle seguridad.

21' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE DEPORTIVO BINACIONAL! Andy Polar anota el 1-0 tras excelente desborde de Johan Arango.

18' Gambetta marca de cerca a Arango y rechaza su intención al lateral.

15' Fernández aparece en el juego aéreo y rechaza el peligro.

12' Dura entrada de Moyano sobre Labrín. Pudo ser amarilla para el zaguero de Alianza Universidad.

10' Poca elaboración en Deportivo Binacional, que recurre a los pelotazos.

8' Tiro libre para Deportivo Binacional, pero aparece Diego Morales para acabar con el peligro.

5' ¡POSICIÓN ADELANTADA! Anulan gol de Alianza Universidad.

4' Los huanuqueños proponen, mientras que Binacional espera en campo propio.

2' Alianza Universidad domina el juego con Bashi, pero aparece Leudo para cortar.

¡EMPEZÓ!

- El partido empezará a las 11:00 a. m.

Alianza Universidad vs Binacional alineaciones confirmadas

Binacional: Sotillo; Fajardo, Fernández, Reyes, Leudo; Tello, Labrín, Polar, Deza, Arango y Gularte.

DT: Javier Arce.

Alianza Universidad: Morales; Cánova, Gambetta, Moyano, Bashi; Morales, Gómez, Maidana, Encinas, Rengifo y Pacheco.

DT: Rony Revollar.

PREVIA

Alianza Universidad tuvo un buen inicio de año, pero después de la para por el coronavirus ha sufrido una pequeña carencia de resultados que lo alejó del primer lugar y ahora urge de los tres puntos para acercarse a Universitario de Deportes.

El club de Huánuco se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 18 unidades y ya son cinco partidos consecutivos los que no ha podido sumar una victoria.

Ante ello, el DT Ronny Revollar dispondrá su mejor once disponible, en el que se incluiría a futbolistas como Germán Pacheco, Hernán Rengifo y Lionard Pajoy.

Por su parte, Deportivo Binacional tampoco ha tenido un buen reinicio en la Liga 1 ya que tampoco pudo ganar un partido desde entonces, lo cual fue determinante para la salida de su entrenador Flabio Torres.

En su reemplazo llegó Javier Arce, entrenador que ya sabe lo que es estar en el cuadro de Juliaca pues el año pasado ganó el Torneo Apertura a base de mucho esfuerzo y trabajo.

Todas sus esperanzas estarán depositadas en sus principales figuras como Jean Deza y el propio Aldair Rodríguez, quien sigue siendo voceado para estar en la siguiente convocatoria de Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias.

