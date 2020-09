Jorge Cazulo: “Hace un tiempo vengo pensando en el retiro”

Llegó para la temporada 2012 y no paró hasta convertirse en el referente, ganador de tres títulos y hoy uno de los capitanes de Sporting Cristal. Jorge Cazulo, es como en cada temporada, parte de la columna vertebral del equipo celeste. No obstante, al convertirse hoy una pieza de recambio en el once, considera que el día del retiro está cerca.

En una entrevista para la revista ‘Sentimiento Celeste’, el experimentado volante uruguayo a sus 38 años, confiesa que desde hace un tiempo ya viene pensando en el día del adiós, sin embargo se ha planteado disfrutar de cada momento y hacer un balance dentro de su exitosa carrera.

“Hace un tiempo vengo pensando en mi retiro. El día que llegue lo trataré de disfrutar y miraré hacia atrás para hacer un balance. Para el jugador de fútbol es muy difícil dejar de jugar. Hay que prepararse para este momento”, señaló el ‘Piqui’.

En ese sentido para cuando llegue el día de colgar los chimpunes, Cazulo se ha propuesto seguir ligado al fútbol. Por ahora se encuentra en una autoevaluación de aquí al final de la temporada en donde el equipo viene en alza de la mano de Roberto Mosquera.

“Seguiré vinculado al fútbol, pero todavía no sé en qué será. No me he puesto a pensar si esta será mi última temporada o el próximo. Lo que me he propuesto es disfrutar el día a día y ver qué pasa en este retorno luego de la pandemia”, agregó Cazulo.

Este y otros pasajes del presente de Jorge Cazulo fueron detallados en la última edición de la revista sentimientoceleste.com que hace poco celebró sus 25 años con el lanzamiento de su revista en formato digital-interactivo, a costo cero para el acceso de todos los hinchas celestes.