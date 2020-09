Sporting Cristal y Cienciano registran números parejos en los últimos cruces

Sporting Cristal pasa por un extraordinario momento y la otra cara de la moneda es su siguiente rival, Cienciano, que no gana hace dos fechas, no obstante, en tienda celeste no deberán confiarse ya que las estadísticas arrojan números parejos en los últimos enfrentamientos.

En los últimos 5 cruces entre ambos, el equipo del Rímac ha ganado en dos ocasiones mientras que Cienciano una, pero un hecho ha tener en cuenta es que dos veces igualaron.

En tal sentido el elenco bajopontino necesita reafirmar el buen funcionamiento del equipo en las últimas 4 fechas de la Fase 1 y además la vuelta al gol de su principal referente de área: Emanuel Herrera.

El 'Tanque' registra un total de 5 goles en el torneo, sin embargo se quedó con las ganas de marcar en el contundente triunfo ante la San Martín 2-0 a mitad de semana.

Por otro lado, el lateral izquierdo Nilson Loyola fue sancionado con dos jornadas de suspensión al acumular su sexta tarjeta amarilla del campeonato en la última fecha y su lugar podría ser tomado por Carlos Cabello.

Por todo lo demás, el equipo rimense que salte al campo este lunes (6:00 p.m.) en el Alejandro Villanueva sería el mismo que viene de derrotar a los 'Santos' y que le ha traído resultados a Roberto Mosquera en esta nueva etapa al frente del equipo.