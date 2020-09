Alberto Quintero revela su sueño: "Me encantaría retirarme en la 'U', me siento un hincha más"

Alberto Quintero vive su cuarta temporada en Universitario y a fin de año concluye su contrato. Si bien hasta el momento no ha hablado sobre una posible renovación, admite que le gustaría quedarse en Ate. Sin embargo, reconoció que, de tener que elegir otro equipo, aceptaría dado que es profesional.



En entrevista con ESPN FC, 'Chiquitín' detalló que solo su trabajo con Universitario le permitirá ganarse la renovación, pero primero piensa en campeonar y luego recién esperar para definir una posible continuidad.

"Sí, yo termino contrato en diciembre, la verdad que me hace mucha ilusión quedarme pero uno tiene que seguir trabajando. La renovación te la va a dar tu trabajo, siempre y cuando dejes cosas en el club y hoy en día estamos muy bien, peleando la punta y ojalá podamos campeonar, seguir en esa racha. Pero estoy tranquilo, haciendo las cosas bien. Ojalá se pueda dar la renovación, pero nosotros tenemos que terminar bien y después esperar", aseguró a dicho programa.



En ese marco, fue consultado sobre si aceptaría una posible propuesta de otro equipo en un futuro, lo cual no rechazó.



"Nosotros somos abiertos a cualquier posibilidad. No es que yo esté seguro en la ‘U’ porque no sé si me quieran renovar o no. Soy trabajador del día a día, de que las cosas me salgan bien. Yo siempre lo he manifestado, me gustaría quedarme en la ‘U’, son cuatro años, prácticamente me estoy volviendo un hincha porque ver esa hinchada respaldándote de verdad te motiva. Pero estoy abierto a cualquier posibilidad", recalcó el mediocampista panameño.

Finalmente, Quintero compartió el gran anhelo que tiene esta temporada con Universitario, club al cual llegó en el 2017 y con el cual busca su primer título nacional.



"Primero, salir campeón con la ‘U’; segundo, poder renovar y quedarme aquí, que siento ya es mi casa. Son cuatro años que estoy aquí y ojalá me pueda quedar más, y que siga el grupo con esa unión, con ese sacrificio y con esas ganas de querer salir campeón", sentenció.