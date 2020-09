Alberto Quintero sobre ‘Ale’ Hohberg, su socio en Universitario: “Cada vez nos complementamos mejor”

Cuando Alejandro Hohberg llegó a Universitario de Deportes , procedente de Alianza Lima, más de uno se inventó que el “enano” y el panameño no se llevaban bien. ¿Fue así? Alberto Quintero, en una entrevista con ESPN FC, aclaró esta situación.

“Al principio cuando él llega de Alianza se crea un morbo en una jugada en la que yo reniego, en una jugada en la que me la tenía que pasar, y se creó un morbo. Nunca nos hemos llevado mal, nunca me llevé mal con ningún compañero gracias a Dios, pero sí hubo una jugada como en la que yo le reniego porque no me pasaba la pelota”, señaló el habilidoso extremo.



Luego, ‘Chiquitín’ agregó sobre el mencionado tema que “crearon un morbo como que nosotros estábamos peleados y nunca hubo esa situación. Pero me llevo muy bien con Hohberg, estamos creando una linda amistad. La verdad que le agradezco mucho a Hohberg por esa parte, me parece una grandísima persona y es de admirar lo que hace en la cancha, cómo corre, y eso ilusiona a todos”.



Hoy por hoy, Alejandro Hohberg y Quintero arman una sociedad letal en Universitario de Deportes. Los dos se entienden de memoria y el hincha crema se ilusiona con que estos dos merengues sigan dando la hora en las canchas para que Universitario, tras muchos años, pueda conseguir esa ansiada estrella 27.



“La verdad que aparte de que estamos jugando bien, que cada vez nos complementamos mejor”, agregó el panameño que acto seguido mostró su ilusión de lograr algo importante con el club y quedarse por mucho tiempo más.