Ferrari: “Dos Santos, Urruti y Alonso son profesionales. Ellos no tienen tiempo para la 'juerguita'”

Universitario volvió a ganar este último sábado ante Deportivo Llacuabamba por lo que se consolidó como único puntero del Torneo Apertura. El cuadro de Ángel Comizzo ha encontrado una solidez defensiva en Federico Alonso y una gran racha goleadora en Jonathan Dos Santos la cual ha llevado a los cremas hasta este buen momento.

Otro que ha sabido aportar cada vez que entró ha sido Luis Urruti. Los tres jugadores uruguayos han demostrado ser refuerzos que marcan la diferencia en el fútbol peruano por su jerarquía en el campo de juego. Como se recuerda, estos tres futbolistas llegaron este año gracias a la gestión de Jean Ferrari y Gregorio Pérez a inicios del 2020, pero lograron mantenerse en el club a pesar de las salidas de los dos mencionados.

No obstante, el exdirectivo crema ha expresado su alegría por el buen momento de estos futbolistas a quienes resaltó no solo por su capacidad futbolística, sino también por su profesionalidad. "Tanto Dos Santos, Urruti y Alonso son profesionales en todos los sentidos”, inició.

“Ellos no tienen tiempo para la 'juerguita', la 'salidita'. Van con la mirada al frente. Esos son los futbolistas que deben llegar a nuestro fútbol para que mejore"”, agregó Jean Ferrari para TV Perú. Respecto a Dos Santos, el ex gerente deportivo del club dio detalles de cómo se dio la negociación para su llegada y las ganas que mostraba el delantero por venir a Universitario.

"Todo se dio para la llegada de Dos Santos. Se cayeron otros en carpeta y el día del sorteo de la Libertadores, me senté junto al presidente de Cerro Largo. Esas cosas pasan por algo. Siempre quiso venir, sabía que se iba a revalorizar", señaló.

Por último, Jean Ferrari se refirió a la continuidad de Jonathan Dos Santos señalando que solo le queda disfrutar a los hinchas de Universitario por su buen momento. "Muchos me dicen que tiene que pasar para que se quede Dos Santos. Solo respondo que lo disfruten porque un jugador así, no vamos a ver en el fútbol peruano en mucho tiempo. Se le quiere comparar con alguien pero no tiene, es excepcional", sentenció.