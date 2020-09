Administradora de Universitario visitó al plantel en la vuelta a los trabajos en Campo Mar

El líder volvió a su casa. Luego de varios meses de líos legales entres las administraciones de Carlos Moreno y Raúl Leguía, el primer equipo de Universitario volvió a entrenar en las instalaciones de Campo Mar pensando en el encuentro de este sábado ante Ayacucho FC en el Estadio San Marcos por el Torneo Apertura.

Pero además de volver a trabajar en una de las sedes más emblemáticas del club, el primer equipo crema recibió la visita de la actual administradora Sonia Alva. La principal directiva del club estudiantil dedicó unas palabras al grueso del plantel encabezado por Ángel Comizzo y que fue resaltado por las redes sociales oficiales de Universitario.

“Sonia Alva, la administradora concursal de Universitario, visitó esta mañana al primer equipo y comando técnico en el retorno a nuestra sede de entrenamientos, Campo Mar”, señaló la cuenta de Twitter de Universitario.

Ya pensando en el Torneo Apertura, el cuadro crema sabe que necesita una nueva victoria en su próximo encuentro considerando que Ayacucho FC es uno de sus escoltas en la tabla de posiciones. Y es que los zorros acumulan hasta el momento 18 puntos y a falta de su encuentro ante Municipal, se ubican a siete puntos de distancia del líder.

No obstante, Ángel Comizzo no podrá contar para este cotejo y para tres semanas más con Luis Urruti por lesión. El volante uruguayo será baja en el plantel crema a pesar que no venía siendo titular en el equipo del ‘Indio’. Por suerte, el entrenador argentino tiene a Jonathan Dos Santos quien atraviesa un gran momento siendo el goleador del equipo con ocho tantos.