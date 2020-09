Más líder que nunca: Universitario venció 1-0 a Ayacucho y sumó su quinto triunfo al hilo

Universitario volvió a dar un importante paso en su camino hacia el título del Apertura 2020. Los de Comizzo no jugaron en un gran nivel, pero les bastó para vencer por la mínima a Ayacucho sacándole siete puntos de diferencia a sus más cercanos perseguidores.

El cuadro merengue salió con todo desde el arranque, pero se encontró con un Ayacucho FC que se paró bien en el campo de juego y que también buscó el arco rival.

Universitario intentaba a través de disparos de Hohberg, Dos Santos y Millán, aunque el meta Zamudio controlaba sin problemas. Parecía que la primera mitad acabaría sin goles hasta que llegó una polémica falta contra 'Ale'.

El mismo atacante agarró el balón y remató con mucha vehemencia para poner el 1-0 en el marcador y desatar la locura en la banca de suplentes de Universitario.

Ya en el complemento, Ayacucho se fue con todo por la paridad por lo que los de Comizzo apostaron por el contragolpe. En el final Joao Villamarín tuvo el empate, pero su disparo se fue desviado. Dos Santos también se perdió el segundo en la última del juego.

De esta manera, Universitario sumó tres puntos importantes para seguir en lo más alto del Apertura 2020 al alcanzar las 28 unidades y sacarle siete de diferencia a sus perseguidores.

Alineaciones confirmadas: Universitario vs. Ayacucho FC

XI Universitario: Carvallo, Chávez, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos.

XI Ayacucho FC: Ángel Zamudio, Diego Minaya, Minzum Quina, Fabio Rojas, Alexis Cossio, Jesús Mendieta, Luis Álvarez, Robert Ardiles, Jorge Murrugarra, Leandro Sosa y Mauricio Montes.

Universitario vs. Ayacucho FC: minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90' + 5 ¡Final del partido!

90' + 4 Gran contragolpe de Universitario, pero Dos Santos remató desviado.

90' + 3 La cuida Dos Santos en el final del encuentro.

90' + 1 Amarilla para Aoki.

90' Vamos a jugar cinco minutos más.

90' Montes remató desviado. Nuevamente se la pierde Ayacucho.

88' Gran pase de Aoki y Villamarín se pierde lo que era la paridad en el marcador.

87' Remate de Quina y Carvallo se queda con el balón.

86' Tiro libre para Universitario. El balón se va al tiro de esquina.

82' Al final Ayacucho no resolvió bien y se salvó Universitario.

81' Salió Santillán y entró Valverde en los locales.

81' Amarilla para Quina en Universitario. Tiro libre peligroso para la visita.

79' Salieron Murrugarra y Lucero. Entraron Joao Villamarín y Callorda en Ayacucho.

79 Está sentido Dos Santos tras chocar con un central de Ayacucho.

77' Falta en ataque y hay tiro libre en salida para Universitario.

74' Buena jugada personal de Sosa, pero su remate se va desviado. La tuvo Ayacucho.

72' Falta contra Cossio y hay tiro peligroso para Ayacucho.

72' Salió Barreto y entró Barco en Universitario.

71' Entró Carranza y se retiró Ardiles en Ayacucho.

70' Falta de Hohberg contra Quina.

69' Se viene con todo Ayacucho por la paridad.

66' Ahora hay infracción para Universitario.

65' Falta para Ayacucho.

62' Falta contra Quintero. Sale jugando la 'U' desde el fondo.

59' Falta en ataque. Tiro libre en salida para Ayacucho.

54' Tiro libre, pero Millán no lo ejecuta de buena manera.

53' Amarilla para Quina en Ayacucho.

52' Buen remate de Alfageme y Zamudio se queda con el balón.

51' Seguimos 1-0 a favor de Universitario en San Marcos.

46' Cabezazo de Dos Santos que pasa muy cerca del arco de Zamudio.

46' Salió Álvarez y entró Tadashi Aoki en Ayacucho FC.

46' Remate de Quintero, pero Zamudio se queda con el balón.

45' Arrancó la parte complementaria.

Entretiempo

PRIMER TIEMPO

45' + 4 ¡Final de la primera parte!

45' + 3 ¡GOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO! Alejandro Hohberg defien bien desde los doce pasos y pone el 1-0 a favor de los cremas.

45' + 2 Penal para Universitario. Falta contra Hohberg por parte de Cossio.

45' + 1 Ataca la 'U'. Disparo y luego el arquero se complica en el desvío.

45' Despeja la defensa de Ayacucho.

44' Entra Lucero en reemplazo de Mendieta en Ayacucho.

44' Falta de Ardiles contra Hohberg.

43' Está muy sentido Mendieta y no va a poder seguir en Ayacucho.

42' Centro y Hohberg le pegó al balón sin dirección. Sigue avisando Universitario.

40' Seguimos sin goles en San Marcos.

37' Gran pase para Hohberg, pero su remate se va totalmente desviado. La tuvo la 'U'.

33' La defensa de Universitario también está sólida. Se viene el local con Dos Santos.

31' Remate de Montes que se va al tiro de esquina.

30' Zamudio se queda con el balón. Ayacucho busca de contragolpe.

29' Tiro libre peligroso para Universitario. Va Hohberg.

26' Quintero sacó un centro peligroso, pero Zamudio se quedó con el balón.

25' Por ahora, partido más peleado en el mediocampo.

22' Fuerte entrada de Chávez contra Cossio. Amarilla para el lateral de Universitario.

20' Ahora cae Ardiles. Tiro libre para Ayacucho FC.

20' Seguimos sin goles en San Marcos.

17' Amarilla para Murrugarra tras fuerte entrada contra Barreto.

13' De momento Ayacucho se para bien atrás.

12' Falta contra Quintero. Tiro libre peligroso para los merengues. Veremos.

11' Remate de larga distancia de Barreto. La tuvo Universitario.

10' Falta contra Hohberg. Podría llegar el primero para los cremas.

8’ Busca Ayacucho por intermedio de Cossio.

8’ Ahora hay infracción para la visita.

6’ Falta contra Barreto. Saca Millán y se viene Universitario.

4’ Buen remate de Cossio. Avisó Ayacucho.

3’ Probó de larga distancia Universitario.

2’ Falta a favor de Ayacucho Tiro libre en salida para la visita.

1’ Arrancó el partido.

- El partido inicia a partir de las 6:00 p. m. y será televisado por el canal GOL PERÚ.

- ¡Atención! Formación confirmada de Universitario de Deportes: Carvallo, Chávez, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos.

- Suplentes: Valverde, Zevallos, Cabanillas, De La Cruz, Romero y Barco.

- ¡Atención! Formación de Ayacucho FC: Ángel Zamudio, Diego Minaya, Minzum Quina, Fabio Rojas, Alexis Cossio, Jesús Mendieta, Luis Álvarez, Robert Ardiles, Jorge Murrugarra, Leandro Sosa y Mauricio Montes.

- Suplentes: Éxar Rosales, Maximiliano Callorda, Roberto Villamarían, Anthony Aoki, Joao Villamarín, Luis Carranza y Gonzalo Lucero.

- El jugador Jonathan Dos Santos espera seguir en racha goleador en el equipo de Ángel Comizzo.

- Universitario de Deportes espera obtener un triunfo que le permita seguir en la cima del Torneo Apertura.

- ¡Bienvenidos al partido entre Universitario de Deportes y Ayacucho FC!

Historial de partidos Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC

2019-11-10 | Universitario 3-2 Ayacucho FC (Liga 1 2019)

2019-05-25 | Ayacucho FC 2-0 Universitario (Liga 1 2019)

2018-09-29 | Ayacucho FC 4-2 Universitario (Primera División 2018)

2018-06-10 | Universitario 1-1 Ayacucho FC (Primera División 2018)

2018-04-20 | Ayacucho FC 4-2 Universitario (Primera División 2018)

2018-03-04 | Universitario 1-1 Ayacucho FC (Primera División 2018)

2017-11-26 | Ayacucho FC 3-3 Universitario (Primera División 2017)

2017-07-30 | Universitario 2-0 Ayacucho FC (Primera División 2017)

2016-11-23 | Ayacucho FC 1-1 Universitario (Primera División 2016)

Universitario contra Ayacucho FC

Este equipo de Universitario de Deportes del 2020 es más grande que sus problemas. ¿A alguno le quedan dudas? Con terremotos administrativos que no paran, con todo lo ya conocido, Ángel Comizzo logró blindar el plantel y los resultados están a la vista. La "U" es puntero del Torneo Apertura con 25 puntos y le saca 7 unidades de ventaja a cinco perseguidores, entre ellos, Ayacucho FC, que se ubica en la segunda casilla por diferencia de goles.

Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC: horario GOL PERÚ

Países Hora Perú 6:00 p. m. Estados Unidos 6:00 p. m. Colombia 6:00 p. m. Chile 7:00 p. m. Argentina 8:00 p. m. España 1:00 a. m. (S) Ecuador 6:00 p. m. Bolivia 7:00 p. m. Venezuela 7:00 p. m. Uruguay 8:00 p. m. Paraguay 8:00 p. m. Brasil 9:00 p. m. México 6:00 p. m.

Justamente el Ayacucho FC es el rival de esta tarde para Universitario de Deportes y dicho compromiso se jugará en el campo sintético del estadio San Marcos. Una cancha que no le gusta nada a Ángel Comizzo y a los jugadores cremas puede ser un problema para plasmar el habitual juego que muestra la "U" pero, además, porque los futbolistas se exponen a lesiones. Y lo mismo para el cuadro ayacuchano que no contará con Carlos Oslascuaga, ya que este tiene una cláusula en su préstamo para que no pueda enfrentar a los cremas, que son dueños de su pase.

Universitario de Deportes, por su parte, recupera a Armando Alfageme que inicia las acciones y a su lado estará Gerson Barreto, dejando en el banco de suplentes a Jesús Barco. Luego, será el mismo equipo que buscará tres puntos más para extender su ventaja a 10 en la cima del torneo.

Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Universitario de Deportes vs Ayacucho FC EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy viernes 18 de septiembre ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿A qué hora? 18:00 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? GOL Perú y GOLTV

Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC: alineaciones probables

Universitario de Deportes: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Hohberg, Millán, Quintero y Dos Santos.

Ayacucho FC: Rosales, Villamarín, Souza, Minaya, Cossio, Sosa, Lucero, Mendieta, Villamarín, Casique y Montes.

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.

Tabla de posiciones Liga 1 2020 PERÚ

Equipos PJ DIF Puntos 1. Universitario 11 +10 25 2. UTC 12 +3 21 3. Ayacucho FC 11 +6 18 4. César Vallejo 12 +5 18 5. Alianza UDH 11 +5 18 6. Binacional 11 +4 18 7. Sport Huancayo 11 +2 18 8. Cienciano 11 +6 17 9. Cusco FC 11 +2 17 10. Sporting Cristal 11 +7 16 11. Carlos Mannuci 11 +1 16 12. Municipal 11 +2 15 13. FBC Melgar 11 0 15 14. Academia Cantolao 12 -10 14 15. Alianza Lima 11 -2 13 16. Sport Boys 12 -9 10 17. San Martín 11 -8 9 18. Carlos Stein 11 -8 6 19. Llacuabamba 11 -8 8 20. Atlético Grau 11 -7 7

