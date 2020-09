Alianza Lima logró un agónico empate 1-1 ante Sport Huancayo por la Liga 1 Movistar [VIDEO]

El Alianza Lima de Mario Salas sigue sin encontrar un rumbo claro para lograr una victoria y volvió a sufrir en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Este sábado se vieron las caras con Sport Huancayo, un rival duro de acuerdo a su presente en la tabla de posiciones.

Tras la derrota en la Copa Libertadores, el cuadro blanquiazul hizo algunas variantes en su once inicial, que tuvo principalmente a Patricio Rubio como referente de área y a Josepmir Ballón como líder en el medio. Desde el pitazo iniciar, Alianza Lima fue a controlar el balón y buscaba hacer daño con ello.

El plan marchaba a la perfección, pero la expulsión de Dylan Caro cambió un poco el desarrollo del encuentro (29'). No obstante, Sport Huancayo no supo aprovechar la ventaja numérica y la terminó malgastando más tarde: Hugo Ángeles fue expulsado también a los 39'.

Así se fueron al descanso y en la segunda parte se mantuvo la misma forma de juego, aunque el desgaste hizo que no fueran tan peligrosos. El encuentro parecía acabar con un empate sin goles, pero los cambios en Sport Huancayo, con velocidad en el ataque, sirvió de mucho.

En un gran contragolpe, Charles Monsalvo puso el 1-0 parcial y todo era felicidad. Sin embargo, no duró mucho. Tras un balón parado, Carlos Beltrán anotó el 1-1 (89'). De esta forma, Alianza Lima suma 14 puntos y es 14°, mientras que el ‘Rojo Matador’ es 5° con 19 unidades.

FINAL: Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo

Alianza Lima vs Sport Huancayo se enfrentan a las 13:15 en Villa el Salvador.

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Alianza Lima cuida el balón en terreno rival.

90+2' ¡UFFF! Cabezazo impresionante de Rubio y Pinto ataja, pero finalmente estaba adelantado.

90+1' Tiro libre a favor de Alianza Lima en tres cuartos de cancha.

90' El árbitro añade 4 minutos al partido.

89'🕐¡GOOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA! Beltrán pone el 1-1.

88' Alianza Lima contará con una opción de balón parado.

86'🕐¡GOOOOOOOOOL DE SPORT HUANCAYO! Monsalvo anota el 1-0 tras contragolpe

86' Centro rasante de Peña (Huancayo) desde la derecha, pero no encuentra receptor.

85' ¡UFFF! Centro peligroso de Aguilar en el córner y Beltrán conectó, pero Morales saca en la línea.

84' Tiro libre para Alianza. Falta contra Aguilar.

83' Tiro libre en salida para Sport Huancayo.

82' TARJETA AMARILLA: Monsalvo (Huancayo) amonestado.

81' CAMBIO EN HUANCAYO: Lliuya sale para el ingreso de Peña.

80' Alianza Lima combina pases en campo rival.

79' CAMBIO EN ALIANZA LIMA: Ingresa Ferreyra por Cavero.

78' Caraza (Huancayo) encara por la derecha, pero recibió falta.

77' Pase filtrado en busca de Monsalvo (Huancayo), pero queda largo.

76' Zuñiga (Alianza) recibe al borde del área, busca espacios, pero no tiene a donde jugar.

75' Tiro libre en salida para Alianza. Monsalvo estaba en posición adelantada.

74' TARJETA AMARILLA: Ballón (Alianza) amonestado.

73' CAMBIO EN HUANCAYO: Villar por Velásquez.

72' Cavero (Alianza) encara por la izquierda y saca centro, pero no pudo Medina de cabeza.

71' Centro de Lliuya (Huancayo) desde la derecha, pero Monsalvo no alcanzó. Pedía falta de Medina, pero el árbitr no lo cobra.

70' CAMBIOS EN ALIANZA: Ingresa Zuñiga por Cornejo y Medina por Salazar.

69' Centro rasante desde la izquierda. Morales lo hace, pero no tiene resultados.

68' Bazán (Huancayo) encara por la derecha, pero no logra progresan con peligro.

67' Pase entre líneas para Bazán (Huancayo), pero el portero contiene.

66' Monsalvo (Huancayo) se apoya con la volante, busca espacios en ataque.

65' Pase a la derecha para Bazán (Alianza), que gana y centra, pero no había nadie en el área.

64' Centro peligroso de Valoyes (Huancayo) desde la izquierda. No tuvo buena dirección.

63' CAMBIO EN HUANCAYO: Monsalvo por Neumann.

62' Tiro libre para Sport Huancayo por falta contra Neumann.

61' Centro de Aguilar (Alianza) por la izquierda, pero no llega a destino.

60' Alianza encuentra la banda izquierda como la favorita para atacar.

59' Ascues (Alianza) intenta desbordar por la derecha, pero no progresa.

58' La posesión del balón se disputa en la mitad del campo.

57' Caraza (Huancayo) llega por la derecha, pero su centro es bloqueado.

56' Remate de Patricio Rubio (AlianzaI) dentro del área, pero desviado.

55' Morales (Huancayo) hace un largo envío desde su campo, pero fácil para Ballón.

54' Gran jugada de Morales (Huancayo) por la izquierda, supera a dos rivales, pero su centro no tiene receptor.

53' Sport Huancayo recupera el balón y toca en su campo.

52' El partido intenta entrar en intensidad.

51' Falta de Ascues (Alianza) por la izquierda.

50' Alianza Lima sigue con el balón, de un lado a otro.

49' Centro de Aguilar (Alianza) desde la izquierda, pero no hay conexión.

48' Tiro libre para Alianza. Centro de Cornejo y cae Rubio dentro del área, pero no hay falta.

47' Alianza Lima mantiene la idea de jugar en corto.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIOS EN HUANCAYO: Bazán por Ross y Caraza por Kambou.

DESCANSO: Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo.

45+1' Sport Huancayo domina el balón en campo rival.

45' El árbitro añade 2 minutos a la primera parte.

44' Posición adelantada de Rubio (Alianza) cuando recibió por la izquierda.

43' Cavero (Alianza) busca por la izquierda, pero Herve lo cerró.

42' Neumann (Huancayo) busca un balón dentro del área, pero no supera a su marcador.

41' Sport Huancayo domina el balón, pero no tiene profundidad.

40' El partido se reanuda. Alianza Lima gana agresividad.

39' TARJETA ROJA: Ángeles (Huancayo) expulsado.

38' Neumann (Huancayo) intenta filtrar un pase por la derecha, pero no pudo superar a Aguilar.

37' Alianza Lima trata de cuidar el balón la mayor cantidad de tiempo posible.

36' Tiro libre en salida para Alianza Lima por falta de Ascues.

35' Centro desde la izquierda en busca de Neumann (Huancayo), pero no llega a destino.

34' Jugada ofensiva de Alianza Lima. Centro de Aguilar desde la izquierda, pero a las manos de Pinto.

33' Centro al área de Cornejo (Alianza), pero es despejado.

32' Cavero combina pases con Cornejo (Alianza) por la izquierda. Ganan un córner.

31' ¡UFFF! Remate de Morales (Huancayo) directo al arco, pero el travesaño le negó el gol.

30' TARJETA ROJA: Caro (Alianza) expulsado por la falta como último hombre.

29' Neumann (Huancayo) se iba de cara al gol, pero recibe falta al borde del área.

28' ¡UFFF! Remate de Carmona (Huancayo) dentro del área, pero contiene Rivadeneyra.

27' Centro desde la esquina y Duclós (Alianza) cae dentro del área. Cobra falta del jugador de Alianza Lima.

26' Tiro libre desde la izquierda para Alianza Lima. Falta contra Cavero.

25' Ascues (Alianza) intenta controlar el balón dentro del área, pero no logró imponerse.

24' Tiro libre en tres cuartos para Sport Huancayo.

23' Dos tiros de esquina seguidos para Alianza Lima. Ninguno fue aprovechado.

22' ¡UFFF! Remate desde el borde del área de Ascues (Alianza), pero Pinto ataja.

21' Desborda Carmona (Huancayo) por la derecha y llegó a sacar un centro peligroso, pero nadie pudo conectar.

20' Sport Huancayo sale jugando a presar de la presión rival.

19' Alianza Lima opta por jugar con su portero, que tiene un poco de complicaciones.

18' Salida desde lateral para Sport Huancayo, pero no pueden mantener la posesión por mucho.

17' El partido sigue en marcha, con Alianza Lima manejando el balón.

15' Está lesionado Morales (Huancayo) y el partido se detiene.

14' ¡UFFF! Cavero (Alianza) quedó solo entrando al área y remató rasante, pero Pinto atajó.

13' Carmona (Huancayo) tiene un buen cierre por la derecha cuando Caro llegaba.

12' Sport Huancayo no puede encontrar el balón.

11' Centro de Salazar (Alianza), pero es despejado. Llegan con peligro por bandas.

09' Alta presión de Huancayo, que busca provocar el error rival.

08' Alianza Lima se impone con la posesión del balón.

07' ¡UFFF! Pase filtrado para Ross (Huancayo) que se iba al mano a mano, pero el portero Rivadeneyra obtiene el balón al borde del área.

06' ¡UFFF! Centro de Caro (Alianza) desde la izquierda, pero el cabezazo de Rubio se fue un poco desviado.

05' Presión de Sport Huancayo en la mitad del campo.

04' Alianza Lima intenta salir jugando desde su campo.

03' Ross (Huancayo) estaba adelantado en la banda derecha. Tiro libre para Alianza.

02' Cabezazo de Valoyes (Huancayo), pero Rivadeneyra embolsa.

01' El partido está en marcha.

- Las acciones iniciarán a la 1.15 p. m. (hora peruana).

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: 24 Rivadeneyra, 2 Salazar, 13 Beltrán, 55 Duclós, 30 Aguilar, 28 Cornejo, 21 Ballón, 6 Ascues, 23 Cavero, 9 Rubio 29 Caro

Entrenador: Mario Salas.

Sport Huancayo: 57 Pinto, 4 Valoyes, 25 Carmona, 5 Herve, 2 Angeles, 17 Villar, 6 Rojas, 13 Morales, 19 Lliuya, 11 Ross, 9 Neumann

Entrenador: Wilmar Valencia.

Previa Alianza vs Sport Huancayo

VER GOL PERÚ EN VIVO se enfrentan Alianza Lima vs Sport Huancayo este sábado en el Ivan Elías Moreno a las 13:15 horas por le fecha 12 de la Liga 1 Movistar. Además, via Libero.pe podrás seguir todas las incidencias EN DIRECTO desde Villa el Salvador.

Alianza Lima se encuentra sumergido en una profunda crisis de resultados y no solo en el Torneo Apertura, sino en la Copa Libertadores. Los pupilos de Mario Salas tenían en sus manos el triunfo contra Estudiantes en Mérida, pero se dejaron voltear en el minuto final.

Sin haber sumado punto alguno en la Copa Libertadores y en el torneo local se ubican en el puesto décimo quinto con apenas 13 puntos de once fechas disputadas, los íntimos tienen la presión para empezar a escalar en la tabla de posiciones.

La situación se ha vuelto tensa debido a que en las últimas horas se ha pedido la renuncia de dos cabezas importantes: Gustavo Zevallos y Victor Hugo Marulanda; sin embargo, el club aún no ha informado nada al respecto y esperan que un triunfo sobre Sport Huancayo aliviará un poco la crisis de resultados.

Alianza Lima vs Sport Huancayo alineaciones y formaciones probables

Alianza Lima: Espinoza; Aguilar, Beltrán, Quijada, Gómez; Ballón, Cruzado, Ascues, Arroé, Mora, Rubio

DT: Mario Salas.

Sport Huancayo: Nicosia; Ángeles, Valoyes, Balta, Carmona, Velásquez; Villar, Morales, Lliuya, Ross, Neumann

DT: Wilmar Valencia.

Árbitro: Joel Alarcón

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo

País Horario Perú 13:15 horas Ecuador 13:15 horas Estados Unidos (Los Ángeles) 11:15 horas Estados Unidos (Texas) 13:15 horas. Estados Unidos (Miami) 14:15 horas. México 13:15 horas Colombia 13:15 horas Argentina 15:15 horas España 20:15 horas España (Islas Canarias) 19:15 horas. Uruguay 17:15 horas Paraguay 14:15 horas Chile 15:15 horas Bolivia 14:15 horas Venezuela 14:15 horas Canadá 14:15 horas Italia 20:15 horas Francia 20:15 horas Portugal 19:15 horas Holanda 20:15 horas Reino Unido 20:15 horas Costa Rica 12:15 horas

Qué canal transmite EN VIVO Alianza Lima vs Sport Huancayo

Conoce qué canales pasarán el Alianza Lima vs Sport Huancayo

País Canal Perú Gol Peru Chile Peru Magico Internacional Fanatiz International, GOLTV Play Estados Unidos Peru Magico Venezuela Peru Magico

Cómo ver GOL PERÚ EN VIVO por Internet Alianza Lima vs Sport Huancayo

Si no estás en casa, pero no quieres seguir EN DIRECTO el Alianza Lima vs Sport Huancayo desde tu celular o tabla, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play donde se transmitirá EN VIVO.