Comizzo: “Cuando pueden jugar, juegan. Cuando no, hay que luchar. Ese es el ADN del jugador de Universitario”

Universitario sigue imbatible en este Apertura de la Liga 1. El equipo de Ángel Comizzo venció por la mínima a Ayacucho FC sumando su quinta victoria al hilo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Tras el pitazo final del árbitro Michael Espinoza, el DT de Universitario dio su punto de vista sobre esta nueva victoria en el Apertura 2020 y no dudó en resaltar la labor de sus jugadores para quedarse con los tres puntos.

“La verdad que es para felicitar a los jugadores. No me canso de agradecerles el esfuerzo que hacen, lo que trabajan en el partido. Cuando pueden jugar, juegan. Cuando no, hay que luchar. Ese es un ADN que está en la piel del jugador de la ‘U’ así que agradecido por el esfuerzo por la actitud”, declaró Comizzo.

Luego, el estratega de Universitario agregó lo siguiente: “Hoy se ha visto un equipo con una tremenda actitud y eso habla bien de ellos (los jugadores). Este grupo viene sufriendo adversidades hace un tiempo. No es de ahora, y hacen caso omiso a lo que pasa afuera”.

Ángel Comizzo también mencionó que el equipo está muy comprometido más allá de los temas extradeportivos: “A pesar de los problemas de administraciones y lugares de entrenar, hay un montón de cosas que este grupo supera día a día. Es elogiable porque uno que convive con ellos y está con ellos sabe de los problemas que hay y se sobreponen a todo”.

Por último, el DT de Universitario criticó el césped sintético del estadio San Marcos ya que no dejó hacer un buen juego. Además, el estratega también enfatizó en que los cremas no son los únicos que se han visto perjudicado por la cancha.