Alianza vs Sport Huancayo: Wilmar Valencia explotó contra el árbitro tras expulsión de Ángeles

Alianza Lima vs Sport Huancayo | Hugo Ángeles salió expulsado a los 39 minutos tras agresión a Carlos Ascues. No obstante, el director del 'Rojo Matador', Wilmar Valencia, no le gustó la decisión del árbitro y le reclamó airadamente.

"Hay que cobrar lo que corresponde. Lo justo es lo justo (...) A usted no le gusta que le diga la verdad (...)", pronunció desde su banquillo el popular 'Bam Bam'.

Los dos equipos se encuentran con diez hombres cada uno. El lateral Dylan Caro vio la roja al minuto 28 tras trabar en el filo del área al delantero Carlos Neumann. Al ser el último jugador, tuvo que irse a las duchas.

Alianza Lima intenta romper una mala racha, pues hasta el momento solo ha sumado una victoria, tres empates y una derrota. La escuadra de Mario Sala debe sumar para intentar acerca a los líderes.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: 24 Rivadeneyra, 2 Salazar, 13 Beltrán, 55 Duclós, 30 Aguilar, 28 Cornejo, 21 Ballón, 6 Ascues, 23 Cavero, 9 Rubio 29 Caro

Entrenador: Mario Salas.

Sport Huancayo: 57 Pinto, 4 Valoyes, 25 Carmona, 5 Herve, 2 Angeles, 17 Villar, 6 Rojas, 13 Morales, 19 Lliuya, 11 Ross, 9 Neumann

Entrenador: Wilmar Valencia.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...