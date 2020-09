Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura 2020

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO se enfrentarán este lunes 21 de septiembre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1. El partido está pactado a realizarse en el Estadio Alberto Gallardo a las 3:30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de GOL Perú.

El cuadro dirigido por Mario Salas continúa teniendo problemas: no sabe lo que es ganar desde que se ha reiniciado el fútbol (por la pandemia del coronavirus). La dolorosa derrota ante Estudiantes de Mérida en Copa Libertadores fue una de las estocadas recibidas en los últimos días.

En el ámbito local, Alianza Lima "cortó", de alguna forma, la mala racha que aquejaba hace dos duelos. El empate ante Sport Huancayo ha dejado un sabor medio agrio dado que igualaron sobre el final una contienda que parecía estar perdida.

Dylan Caro, lateral izquierdo de los 'blanquiazules', fue expulsado debido a que 'amarró' a Carlos Neumann quien se iba 'derechito' hacia la portería defendida por Steven Rivadeneyra. Esto abre una serie de abanicos para Salas.

🎥 #TvPoeta



👉🏽 #ArquimedesFiguera: “Tenemos que seguir con la misma intensidad que estamos jugando, no cambiar esas ganas de ganar cada partido y no confiarnos de que ellos vienen mal...”



Entrevista completa 👇🏽https://t.co/JvLQI47Hij#FuerzaVallejo#ElUnicoGrande pic.twitter.com/zVKguHQoWr — UCV - Club Deportivo (@clubucv) September 20, 2020

Anthony Rosell, quien no fue tomado en cuenta para este cotejo, podría regresar al once. Lo mismo sucede con Alexi Gómez. ¿Por qué no estuvieron ni siquiera en banca? Mario Salas dispuso que se concentren para el duelo ante Racing, sin embargo, este nuevo panorama obligaría al DT chileno a retroceder en su postura inicial.

Por su parte, la Universidad César Vallejo acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco duelos, resultados que le han permitido ubicarse en el noveno lugar con 18 unidades. Vienen de alargar la crisis de Sport Boys e intentarán hacer lo mismo con Alianza Lima.

Yorley Mena se proyecta como la principal carta de gol para el cuadro dirigido por José 'Chemo' del Solar. El colombiano ya acumula 7 tantos con la escuadra trujillana.

Alianza Lima vs César Vallejo Probables alineaciones

Alianza Lima: Rivadeneyra; Salazar, Beltrán, Duclós, Rosell (Gómez); Ballón, Ascues, Cornejo; Aguilar, Rubio y Cavero.

DT: Mario Salas.

César Vallejo: Zubczuk; Cucci, Garcés, Fleitas, Rodas; Figueroa, Ysique, Morillo, Vélez, Cedrón; Mena.

DT: José del Solar.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs César Vallejo por el Torneo Apertura?

Perú: 3:30 p. m.

México: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p. m.

Estados Unidos (Texas): 3:30 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Paraguay: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Brasil: 5:30 p. m..

Bolivia: 4:30 p. m.

Venezuela: 4:30 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO por el Torneo Apertura 2020?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GOL Perú / GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿A qué hora y cuándo ver Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO por el Torneo Apertura 2020?

