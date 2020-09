Víctor Hugo Marulanda sobre malos resultados de Alianza Lima: "Yo soy el responsable"

En medio de la crisis deportiva que vive Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda dio una entrevista en la que reconoció que, al ser el director deportivo del equipo, es el responsable de todo lo que está sucediendo y no los directivos del club.

"Los resultados deportivos no son buenos y yo soy el responsable. Los directivos deben quedar de un lado. Todo lo que nos compete en lo deportivo somos responsables los jugadores, cuerpo técnico, etc", dijo en RPP.

Desde que regresó el fútbol tras la para por la pandemia del coronavirus, el cuadro dirigido por Mario Salas no ha conseguido ningún triunfo —salvo el conseguido en mesa debido a un incumplimiento del protocolo de Binacional—, generando un gran descontento en la hinchada.

Al reconocer que los actuales números de Alianza Lima no son los mejores, Marulanda resaltó que tiene objetivos por cumplir y que su trabajo siempre está en constante evaluación.

"Hoy los números nuestros no son los mejores. Yo trabajo por exigencias, por objetivos que cumplir. Si no los logro, me toca sentarme con ellos y evaluar", dijo en la entrevista radial.

Del mismo modo, dejó entrever que hay algunos puntos que corregir en su área. "Han sucedido una serie de temas puntuales y sobre cada uno de estos tenemos que hablar como equipo. Si falla uno, fallamos todos", agregó.

Además, el colombiano confesó que desde mañana lunes buscará un vuelo de retorno al Perú.