Federico Alonso no se confía: "El campeonato depende de nosotros, hay que ponerle el pecho a las balas"

Universitario vive un momento de ensueño en el Torneo Apertura, ello luego de registrar cinco triunfos al hilo que le han permitido situarse con ventaja en el liderato del certamen. El buen nivel de sus individualidades y del colectivo es la principal razón que tiene a los 'cremas' en la punta.



Así, uno de los nombres que destaca en el equipo de Ángel David Comizzo es el uruguayo Federico Alonso, quien toma con mesura el primer lugar del equipo y deja en claro que está en sus manos el hecho de lograr el título.

"Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. El campeonato depende de nosotros, ponerle el pecho a las balas. Corregirnos con humildad, con sacrificio. Confío mucho en mis compañeros, en el comando técnico. Tenemos que hacernos fuertes en la diaria para seguir cosechando triunfos que nos dará el pasito que queremos", aseguró en diálogo con ESPN FC.



El central 'charrúa' reveló su expectativa por poder renovar y continuar en Universitario, pero dejó en claro que buscará enfocarse primero en lograr la meta en el Apertura, luego en el Clausura y ya pensará en ello después.



"Uno digamos está metido en este año, tenemos que dar un paso que es Apertura, luego Clausura, vamos paso a paso. Si se da la oportunidad de renovar, encantadísimo, porque me siento cómodo. Pero igual no nos queremos desenfocar de donde estamos. Es muy importante para nosotros seguir sumando. Partido a partido", agregó.

EL 'ADN' CREMA

Finalmente, Federico Alonso dejó en claro el 'ADN crema' que demuestra es algo que no se puede borrar, reafirmando que, si no puede obtener el resultado con buen juego, debe ser 'metiendo'.

"Eso no se puede borrar, ni bien nosotros intentamos jugar, porque hay partidos que tratamos de tener más la pelota y si no se puede hay que ganar como sea. Nosotros tenemos que sacar resultados si no es jugando, es metiendo. Se están viendo resultados así y eso lo deja a uno contento", sentenció.