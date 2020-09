EN VIVO Universitario vs Mannucci Online fecha 13 del Apertura en el Alberto Gallardo

Ver EN VIVO GOL PERÚ gratis por Internet Universitario vs Mannucci se enfrentan este martes en el Alberto Gallardo a las 13:15 horas por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Además, sigue el Minuto a Minuto a través de Libero.pe y el resumen completo al final del partido.

Universitario saldrá a consolidarse en la punta, pues a falta de solo seis jornadas para el final - sin contar la de hoy, los cremas están en la cima con 28 puntos, siete más que el segundo que viene a ser Binacional. Mannucci es séptimo con 19.

Sin contar con el duelo contra Mannucci, Universitario tendrá seis finales más para intentar ganar el título el Apertura. Los rivales que te tocará enfrentar con en este roden: Grau, Municipal, UTC, Binacional, Sporting Cristal y Cusco FC.

A su vez, Carlos A. Mannucci buscará dar el golpe y cortar la buena racha de Universitario. El equipo de Pablo Peirano viene de una derrota y un triunfo en el Apertura, por lo que, sumar tres puntos es una obligación para recortar distancia a pocas fechas para el final.

“Universitario es uno de los equipos más importantes del Perú. Así que, de nuestra parte, haremos la misma presentación que hacemos ante el resto de los equipos. Sabemos que está primero y eso hay que usarlo como motivación”, enfatizó el técnico del cuadro tricolor.

Universitario vs Mannucci alineaciones y formaciones probables

Universitario: José Carvallo, Diego Chávez, Federico Alonso, Bryan Valverde, Ivan Santillán, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alejandro Hohberg, Alberto Quintero, Donald Millán y Jonathan Dos Santos

Entrenador: Angel David Comizzo.

Mannucci: Manuel Heredia; Sebastián Ramirez, Gonzalo Rizzo, Horacio Benincasa, Kevin Moreno; Carlos Flores, Ricardo Lagos; Arley Rodríguez, Javier Núñez, Patricio Arce; José Carlos Fernández.

Entrenador: Pablo Peirano.

A qué hora juega Universitario vs Mannucci

Perú: 13:15 horas.

México: 13:15 horas.

Ecuador: 13:15 horas.

Estados Unidos (Los Ángeles): 14:15 horas.

Estados Unidos (Texas): 13:15 horas.

Estados Unidos (Miami): 13:15 horas.

Colombia: 13:15 horas.

Argentina: 14:15 horas.

Uruguay: 14:15 horas.

Paraguay: 14:15 horas.

Chile: 14:15 horas.

Brasil: 15:15 horas.

Bolivia: 14:15 horas.

Venezuela: 14:15 horas.

Qué canal transmite EN VIVO Universitario vs Mannucci

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GOL Perú / GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Cómo ver EN VIVO por Internet Universitario vs Mannucci

Si no estas en casa, pero no quieres perderte el partido de Universitario vs Mannucci, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play y seguir EN VIVO el encuentro correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura.