Alianza Lima vs Sport Boys: partido será postergado por participación de íntimos en Libertadores

El duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys, por la jornada 15 del Torneo Apertura, ha sido aplazado y finalmente se jugará el próximo miércoles 7 de octubre. Inicialmente, había estado fijado a jugarse el día 30 de septiembre.

Y sucede que los íntimos jugarán la fecha 5 de la Copa Libertadores, ante Estudiantes de Mérida, en la misma fecha que se iba a medir contra los rosados. Esto supone un gran alivio para los pupilos de Mario Salas.

El desgaste físico se ha visualizado en la plantilla del 'Comandante' tanto así que se decidió que sean dos planteles para afrontar el torneo local así como el internacional: el once que jugó ante César Vallejo estuvo compuesto en su mayoría por canteranos.

¿Por qué no se podrá jugar el domingo 4, si es una fecha libre? Los organizadores de la Liga 1, de momento, no han dispuesto jugar duelos los domingos debido a la restricción que había impuesto el Gobierno por la pandemia. No obstante, esta medida puede cambiar dado que las autoridades decidieron, por dos semanas, levantar la cuarentena en esos días.

El momento que atraviesan ambos clubes no es el mejor. Alianza Lima no sabe lo que es ganar desde que se reinició el fútbol por la pandemia del coronavirus, mientras que Sport Boys acumula tres derrotas consecutivas.

Los rosados cambiaron de técnico: Marcelo Vivas renunció a su cargo y hoy es Luis 'Manzanita' Hernández quien se ha parado al frente de la 'Misilera'. Por su parte, Mario Salas seguirá intentando encontrar el equipo ideal para salir de la mala racha que los aqueja.