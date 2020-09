Diego Chávez: "Perdí el conocimiento 30 segundos y me sacaron resonancia"

El último martes, a Universitario le cobraron dos penales en contra, el cual dejó como resultado final, un empate de 2-2 con Carlos A. Mannucci; sin embargo, la última pena máxima sigue generando gran polémica, pues por un lado, se dice que hubo jugada peligrosa previa, mientras que otros, aseguran que fue correcto la decisión arbitral.

Tras ello, uno de los jugadores involucradas en el penal salió al frente para aclarar la situación. Se trata de Diego Chávez, quien, señaló que sufrió una falta y que, incluso, perdió el conocimiento por un periodo corto, lo cual terminó que los médicos le saquen una resonancia.

"No me jugaría nunca con fingir una lesión. Perdí conocimiento 30 segundos y me sacaron resonancia. Me impactó la mano antes que la pierna. Los equipos se quejan que descansamos más y nos cobran penales pero nosotros también la luchamos. "Fui con la intención de atacar el balón, no de poner la mano, y luego me di cuenta que cobraron penal. Me pusieron collarín y estuve con suero hasta las 7 de la noche. Todo bien", precisó Diego Chávez para 'Las Voces del Fútbol'.

En seguida, Diego Chávez afirmó que: "Vamos paso a paso. Estamos enfocados en el objetivo y cada rival es una final. Tenemos un buen plantel, somos un grupo unido y comprometido. Eso es lo que nos caracteriza".

El lateral de Universitario también se refirió sobre la seguidilla de partidos que vienen afrontando en la Liga 1 Movistar, pues es un factor determinante en su rendimiento. "Nos pasa factura la seguidilla de partidos. Hay varios jugadores lesionados y no tenemos recambio. Venimos jugando los mismos 11 y hay varios que tienen molestias por ello".

Finalmente, Diego Chávez respaldó a su comando técnico. "Coincido con el profe Comizzo. Los equipos se están quejando y todo esto le da más fuerza a él. Eso nos ayuda mucho y motiva seguir dándolo todo".