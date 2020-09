Alianza Lima se pronunció sobre supuesto "pago extraordinario" de medio millón de dólares a Beto Da Silva [FOTO]

El pronunciamiento de Alianza Lima responde a un supuesto contrato, filtrado en las redes sociales, en el cual se detalla un pago extraordinario de más de medio millón de dólares a Beto Da Silva por concepto de "contratación o fichaje".

En dicho documento, cuya validez no ha negado ni reconocido Alianza Lima, se precisa que el pago de 519 mil dólares se efectuará en 35 armadas desde febrero de 2020 hasta diciembre de 2022 con montos mensuales de 15 mil dólares cada armada.

Tras la difusión del supuesto “contrato”, hinchas de Alianza Lima no tardaron en mostrar su indignación por el monto que vendría cobrando Beto Da Silva debido a que hasta la fecha no ha podido ser tomado en cuenta por Mario Salas al no estar en óptimas condiciones.

Por lo expuesto, Alianza Lima no tardó en responder con un comunicado que brindó a través de sus redes sociales expresando su profunda preocupación por la divulgación de estas informaciones sobre su delantero.

“El club Alianza Lima rechaza categóricamente los actos de violación a la Ley de Protección de datos personales y el derecho a la intimidad laboral que se vienen cometiendo en agravio de nuestra institución y de nuestros jugadores al exponerse públicamente información inexacta sobre supuestos sueldos de algunos futbolistas del primer equipo”, se lee al inicio de la misiva.

Luego, se añade lo siguiente: “Se trata de una publicación irresponsable y tendenciosa que dista de la realidad y que expone peligrosamente situaciones que obedecen al ámbito privado de profesionales que trabajan en la institución”.

El cuadro íntimo continúa dando sus explicaciones. “Al mismo tiempo, Alianza Lima expresa su sorpresa frente a los medios de comunicación que han hecho eco de dicha publicación, contribuyendo a la exposición de información vulnerable y privada de nuestros jugadores, en clara contravención de las buenas prácticas del periodismo”.

Por último, Alianza Lima aclara que es un club respetuoso de la libertad de expresión y que no permitirá informaciones falsas y tendenciosas recalcando que siempre se ha cumplido con las normas FIFA cuando se ha contratado jugadores.

Alianza Lima y mal presente en Liga y Copa Libertadores

Alianza Lima volvió a sumar una nueva derrota en Copa Libertadores y prácticamente le dijo adiós al certamen internacional tras no sumar punto alguno en sus cuatro presentaciones. En el Apertura no ha podido ganar en cancha desde que regresó la Liga 1 y comienza a acercarse a los últimos puestos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beto Da Silva con Alianza Lima?

Beto Da Silva llegó a inicios de este 2020 para reforzar a Alianza Lima tras su breve paso por el Deportivo La Coruña de la Segunda de España. El cuadro blanquiazul compró la mitad de su pase firmando hasta el 2022.