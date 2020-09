Liga 1 2020 [EN VIVO] programación, horarios y tabla de posiciones de la fecha 14 del Torneo Apertura

Liga 1 Movistar EN VIVO el Torneo Apertura continúa con su fecha 14, la cual se realizará entre el viernes a lunes. Universitario buscará resguardar su ventaja en el liderato cuando se enfrente al Atlético Grau. A continuación podrás revisar la programación completa de la jornada, resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones del certamen.

Este viernes se disputarán cuatro encuentros, entre ellos el que sostenga Universitario. El cuadro 'crema' registra un gran invicto y buscará extenderlo ante el elenco piurano. Comizzo pondrá lo mejor de su equipo para no trastabillar y así mantener su ventaja en el Apertura.

Cienciano, segundo del Apertura, se enfrentará ante UTC el sábado con la mente puesta en poder seguir a la expectativa. En tanto, ese mismo día, Alianza Lima chocará contra Carlos Stein en busca de sumar su primera victoria en la era Mario Salas y poder festejar finalmente tras una serie de malos resultados.

Sporting Cristal, tercero en el campeonato, cerrará la jornada del sábado cuando choque ante Ayacucho FC en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14. El equipo de Mosquera va con buen andar y ha remontado ubicaciones por su buen momento y buscará seguir así.

Es importante recordar que la jornada acabará el lunes con dos encuentros: Cusco FC-Llacuabamba y Melgar-Alianza UDH.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura

Revisa la programación completa y horarios de los duelos por la jornada 14 del Torneo Apertura.

Viernes 25 de setiembre



10:30 a.m. César Vallejo vs Academia Cantolao



Estadio San Marcos



1:00 p.m. Sport Huancayo vs San Martín



Estadio San Marcos



3:30 p.m. Universitario vs Atlético Grau



Estadio San Marcos



6:00 p.m. Sport Boys vs Deportivo Municipal



Estadio San Marcos



Sábado 26 de setiembre



1:00 p.m. UTC vs Cienciano



Estadio San Marcos



3:00 p.m. Carlos Stein vs Alianza Lima



Cancha Videna FPF



3:30 p.m. Deportivo Binacinoal vs Mannucci



Estadio Miguel Grau



6:00 p.m. Sporting Cristal vs Ayacucho FC



Estadio San Marcos

Lunes 28 de setiembre

12:00 p.m. Cusco FC vs Llacuabamba



Estadio San Marcos



3:30 p.m. Melgar vs Alianza UDH



Estadio San Marcos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar

A continuación revisa cómo va la tabla de posiciones en la fecha 14 del Torneo Apertura.

Torneo Apertura 2020 Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Universitario* 29 13 9 3 1 24 13 +11 2. Cienciano 23 13 7 2 4 24 15 +9 3. Sporting Cristal 22 13 6 4 3 24 13 +11 4. Sport Huancayo 22 13 6 4 3 15 11 +4 5. UTC 22 13 6 4 3 17 14 +3 6. Ayacucho FC 21 13 6 3 4 21 15 +6 7. Alianza UDH 21 13 6 3 4 18 14 +4 8. Binacional 21 13 6 3 4 17 15 +2 9. Mannucci 20 13 5 5 3 17 15 +2 10. César Vallejo 19 13 4 7 2 17 12 +5 11. Melgar 16 13 4 4 5 15 17 -2 12. Deportivo Municipal 15 13 3 6 4 13 13 0 13 Carlos Stein** 15 13 4 4 5 13 14 -1 14. Alianza Lima 15 13 3 6 4 13 15 -2 15 Cusco FC ** 14 13 4 2 7 17 21 -4 16. Cantolao 14 13 4 2 7 13 25 -12 17 Atlético Grau 11 13 2 5 6 12 18 -6 17. San Martín 11 13 2 5 6 11 19 -8 18. Sport Boys* 10 13 3 2 8 17 27 -10 20. Llacuabamba 8 13 2 2 9 17 29 -12

*Le restaron un punto a Universitario, Carlos Stein y Sport Boys.

** Comisión Disciplinaria le quitó los tres puntos a Cusco FC del partido ante Carlos Stein.

*** CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante D. Binacional