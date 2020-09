GOLPERU EN VIVO Universitario vs Atletico Grau se enfrentan en la fecha 14 del Apertura

Ver gratis EN VIVO GOL PERÚ Universitario vs Atlético Grau Online se enfrentan el sintético del estadio San Marcos este viernes desde las 15:30 horas correspondiente a la fecha 14 del Apertura. Además, sigue EN DIRECTO todas las incidencias del partido con el más completo Minuto a Minuto vía Libero.pe.

Tras el empate conseguido en la fecha anterior contra Mannucci, Universitario saltará al campo de juego en busca de los tres puntos para consolidarse en la punta, pues Sportin Cristal se acerca peligrosamente y la distancia es de 7 puntos a falta de 18 por disputarse.

Para enfrentar a Atlético Grau, Angel David Comizzo cuenta con todos sus jugadores disponibles. José Carvallo seguirá parado bajo los tres palos; Alonso, Quina, Santillán y Alfageme conformarán la zaga defensiva y, más adelante estarán Barreto, Quintero, para finalmente en la zona ofensiva mandar a Hohberg, Millán y Dos Santos.

"Esperemos que para esta semana no haya ningún llorón, porque lloran, lloran, lloran y, bueno, nos cobraron dos penales. No lloren más muchachos, luchen por estar arriba. Volvemos a jugar en una cancha en la que no se debería jugar fútbol, nos ponen ahí y no podemos hacer nada", precisó el técnico de Universitario.

¿Y Grau? El equipo de Rafo Castillo viene de un empate y una victoria en el Apertura; sin embargo, el equipo de Pira llega con la obligación de sumar tres puntos para salir de la parte baja de la tabla.

“Mientras sigamos con este espíritu de equipo y de lucha vamos a conseguir el objetivo que estamos buscando. Nuestro primer objetivo es ganar, independientemente de la tabla de posiciones”, señaló Rafo Castillo en conversación para DirecTV.

Alineación de Universitario vs Atlético Grau

Universitario: Carvallo, Chávez, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos

Entrenador: Angel David Comizzo.

Atlético Grau: B. Medina, J. Acasiete, M. Gaona, H. León, R. Andía; A. Sánchez, N. Marcos, J. Neira, L. Celi, P. Anton, JC. Viveros

Entrenador: Rafo Castitllo.

Universitario vs Atletico Grau: ficha del partido

Universitario vs Atletico Grau EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 25 de septiembre ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿A qué hora? 15:30 p. m. horario de Lima, Perú ¿En qué canal? GOL PERÚ y GOLTV

A qué hora juega Universitario vs Atletico Grau

Perú: 3:30 p. m.

México: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p. m.

Estados Unidos (Texas): 3:30 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Paraguay: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Brasil: 5:30 p. m..

Bolivia: 4:30 p. m.

Venezuela: 4:30 p. m.

Qué canal transmite EN VIVO Universitario vs Atletico Grau

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GOL Perú / GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Cómo ver EN VIVO por Internet Universitario vs Atletico Grau

Si no estas en casa, pero no quieres perderte el partido de Universitario vs Atletico Grau, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play y seguir EN VIVO el encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura.