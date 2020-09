Mosquera y su molestia por el juego brusco de Ayacucho FC

Sporting Cristal es uno de los equipos que aprovechó la para por el coronavirus para mejorar en muchos aspectos y fruto de ello, han remontado en la tabla de posiciones y tras su triunfo sobre Ayacucho FC, ya son segundos en el Apertura 2020.

Luego del duro encuentro contra el equipo de Ameli, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, elogió a sus dirigidos quienes tuvieron que darle vuelta a la historia en San Marcos para sumar tres puntos de oro.

Sin embargo, el técnico celeste mostró su molestia por la rudeza del rival. “Hicieron faltas descalificadoras. La gente a veces interpreta mal el jugar bien. Acá hay gente de carácter, no nos amilanamos con una patada ni tenemos temor de que nos peguen, tampoco somos ingenuos. Por más que nos pegaron, nosotros seguimos jugando a lo nuestro. Nadie metió patada", declaró Mosquera para RPP Deportes.

Segundos después, el DT de Sporting Cristal agregó lo siguiente: “Hay equipos que juegan para empatar o para no perder, nosotros jugamos para ganar. Nosotros, aún con ellos metidos atrás, tuvimos unas posibilidades de gol. Fue un triunfo merecido, tuvimos 60% de posesión. A veces dicen que posesión sin gol no sirve, creo que esta vez además no perdimos la cordura, el no pegar”

Consultado sobre lo ocurrido con Loyola y Christofer Gonzáles, Mosquera respondió. “Me da mucha pena lo de Nilson y lo de 'Canchita', ya les venían pegando. Algunos equipos están equivocando agresividad física con agresividad técnica. Nosotros presionamos al espacio, a la pelota y al jugador, pero nunca a la pierna”, enfatizó el entrenador rimense.

Cabe mencionar que Roberto Mosquera espera que ambos puedan recuperarse para que estén a disposición del DT Ricardo Gareca debido a que tanto Loyola como Gonzáles fueron convocados para el debut de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

Sporting Cristal: Nilson Loyola y ‘Canchita’ Gonzáles en peligro de ser desconvocados

Christofer Gonzáles salió sentido al término de la primera parte. El volante está lastimado en una de sus rodillas. Por el lado de Nilson Loyola, el lateral tiene una lesión muscular y su estado es delicado.