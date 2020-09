Dos Santos sobre Universitario: “Ojalá pueda quedar en la historia del club y estar muchos años más”

Universitario atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Ángel Comizzo tuvieron un impecable regreso a las canchas y son los únicos líderes con siete puntos de diferencia sobre Sporting Cristal, su más cercano perseguidor.

Además, un jugador que ha tenido mucho que ver en la buena racha de Universitario es Jonathan Dos Santos. El uruguayo no se cansa de hacer goles y es pieza inamovible en el equipo del 'Indio'.

Al respecto, Jonathan Dos Santos habló para Universitario Play y señaló que uno de sus deseos, además de ser campeón con los cremas, es meterse en la historia de la institución y quedarse varios años más.

“Ojalá pueda darse y quedar en la historia del club y quedarme muchos años más. De la 'U' me gusta casi todo, desde el primer momento que llegué me ha cambiado muchas cosas. Al llegar a Campo Mar me impresionó lo grande, lo inmenso que era. La verdad que la gente en los partidos me gusta mucho. Me gusta todo de la 'U'”, declaró el delantero de Universitario.

Luego, Dos Santos agregó: “Nosotros, después de cada partido, decimos que lo pasado pasado y debemos enfocarnos en lo que sigue. Tenemos cinco finales en que enfocarnos. Municipal es un equipo muy difícil y en lo mental el grupo está fuerte, convencido de lo que tiene y gracias a Dios estamos bien”.

El 'charrúa' también contó que se ha formado un buen equipo. “El grupo humano que hay es increíble. Estamos fuerte con todo lo que ha pasado, con la quita de punto, estamos muy fuertes unidos a pesar de todos los problemas. Lo tuvimos claro desde un inicio. Estamos con ganas de seguir mejorando y aportar al equipo”, cerró el atacante de Universitario.

En lo que va del Torneo Apertura, Jonathan Dos Santos es uno de los goleadores al haber alcanzo la cifra de nueve anotaciones. Su última celebración fue en la victoria por 2-0 sobre Atlético Grau.