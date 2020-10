Federico Alonso apoya a Comizzo con su cábala: “ojalá no se saque la casaca hasta diciembre”

Universitario tiene la mesa servida para convertirse en el ganador de la Fase 1 de la Liga 1 Movistar si vence este lunes a UTC y Sport Huancayo empate o pierda ante Alianza Universidad en el sintético de San Marcos. Con ello, los cremas lograrían 38 puntos y serán inalcanzables para sus inmediatos perseguidores.

Ángel Comizzo ha logrado potenciar el rendimiento de la mayoría de sus jugadores, teniendo como principal figura a Jonathan Dos Santos quien es el goleador del equipo con 10 goles. Pero el entrenador argentino también ha sabido adoptar una cábala que hasta el momento le ha funcionado en lo que va del torneo: su popular casaca.

El entrenador de Universitario no dejó esta prenda desde que empezó la racha ganadora de sus dirigidos, quienes no duraron de opinar sobre esta curiosa prenda. Por ejemplo, Federico Alonso, figura en la retaguardia crema, apoyó a su entrenador y dejó en claro que no debe quitarse la casaca hasta diciembre.

“Nunca me había dicho que era su cábala (casaca), pero suponemos que es así, pero obviamente no se dicen las cábalas. Espero que no se la saque más hasta diciembre”, expresó el central uruguayo para TV Deportes.