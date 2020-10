Liga 1: duelo entre Grau y Binacional será narrado exclusivamente por mujeres

A pesar que este jueves arrancan las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica, el fútbol peruano no se detiene y este miércoles tendrá dos encuentros pendientes de la fecha 15 del Torneo Apertura. Estos serán: Alianza Lima vs. Sport Boys y Atlético Grau vs. Binacional.

Este último duelo entrará en la historia ya que DIRECTV, cadena televisiva encargada de la transmisión del mismo, anunció que será narrado única y exclusivamente por mujeres. Estas serán: Rosa María Muñoz en la narración, Talía Azcárate en los comentarios y Camila Zapata con las incidencias a ras de cancha.

Pero como no hay primera sin segunda, el mismo panel estará encargado de la transmisión del Deportivo Llacuabamba vs. Sport Huancayo de este viernes 9 de octubre. Por ello, Talía Azcárate no dudó en mostrar su alegría por este hecho en la previa del choque por la Fase 1.

“Estamos entusiasmadas de poder compartir juntas, por primera vez, la mesa de conducción. Para nosotras es importante el mensaje que brindamos a toda la afición: el fútbol es de todos, sin géneros de por medio. Grandes caminos sea abren para esta toda la nueva generación de talentos femeninos, dentro y fuera de la cancha de fútbol”, señaló la comentarista para DIRECTV.

Universitario se coronó como ganador del Torneo Apertura

A falta de tres fechas para finalizar la Fase 1, Universitario se quedó con este torneo luego de su victoria por 3-1 ante UTC. Los dirigidos por Ángel Comizzo se hicieron inalcanzables para sus perseguidores y aseguraron un boleto en la lucha por el título nacional a finales de año.