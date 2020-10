Jersson Vásquez volvió a entrenar con Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo tuvo que afrontar sus últimos partidos con muchas bajas por lesiónes o llamados a la selección, sin embargo, ahora algunos de sus jugadores sentidos se encuentran recuperados y podrían tener minutos ante Alianza Universidad de Huánuco en el inicio de la fecha 17 del torneo Apertura.

Este es el caso del polifuncional futbolista Jersson Vásquez, quien ha vuelto a los entrenamientos con cargas habituales, lo que le permite estar listo para saltar a la cancha.

“Ya estoy recuperado, quizá no al cien por ciento, pero al menos ya me está dejando entrenar. Ha sido prácticamente un mes que no pude estar con el grupo, pero a Dios gracias estoy entrenando. Realmente feliz de hacer lo que más me gusta”, señaló Vásquez al departamento de prensa del club liberteño.

Por otra parte, el lateral dijo sentirse bien físicamente y espera contribuir con su juego al equipo.

“Me siento bien, por ahí hay trabajo donde se ve el ahogo, pero es normal porque es prácticamente un mes que no entreno, llevo una semana trabajando con más intensidad y Dios mediante este día viernes ojalá pueda sumar algunos minutos”, expresó el futbolista, quien es pieza clave en el equipo de ‘Chemo’ Del Solar.