Mario Salas fue cuestionado por actitud en diálogo con periodista tras derrota de Alianza Lima - VIDEO

Alianza Lima perdió 1-0 ante Academia Cantolao por la fecha 17 del Apertura 2020. Si bien llevaron peligro al área del 'Delfín', los 'íntimos' no pudieron vencer al arquero Erick Delgado, quien salvó al conjunto 'chalaco' en más de una oportunidad.

En ese sentido, tras la derrota 'blanquimorada' el estratega Mario Salas protagonizó un polémico hecho: le negó el saludo a Hernán Lisi. "Mario, cuando me ganaste en Chile 4-0 te saludé. No seas irrespetuoso", le manifestó a la distancia el técnico de Cantolao.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que el entrenador chileno se había mostrado incómodo durante la conversación con el reportero de campo de Gol Perú, Ramiro Rodríguez. "Yo no tengo ninguna duda que este equipo saldrá adelante (...) Es una derrota que es injusta (...) Y es así pues", comenzó diciendo el popular 'Comandante'.

(VIDEO: GOL PERÚ)

Después, Mario Salas no se explayó en las preguntas y prefirió contestar con monosílabos. "No sé, es lo que está haciendo usted, yo no", señaló el director técnico 'sureño' cuando el periodista le consultó sobre el rendimiento de algunos futbolistas experimentados.

Frente a este actitud de Mario Salas, el programa "Código fútbol" del canal en mención cuestionó la forma de responder del exfutbolista. El conductor Jorge Kieffer aseguró que Salas podría haber decido no salir ante las cámaras. "Si vas a salir a declarar quedas expuesto y no es lo mejor", expresó.

Como se recuerda, Alianza Lima sigue sin levantar cabeza en el campeonato local. El cuadro de La Victoria marcha en la casilla número 11 con 22 unidades. En la próxima jornada, chocarán contra San Martín.