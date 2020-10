Hans Tarrillo: “El presente de Alianza Lima me duele”

Hans Tarrillo, ex futbolista de Alianza Lima, lamentó el presente del equipo en la Liga 1 2020 y asegura que, además de un cambio urgente en el juego, el técnico Mario Salas debe lograr que sus jugadores recuperen la confianza. De otro lado, el delantero evocó momentos inolvidables junto a André Carrillo, el jugador más querido y solicitado de la selección peruana, por su gran juego y los golazos que anotó a la selección de Paraguay para el empate en Asunción por el debut de las Eliminatorias Qatar 2022.

"LAS CRÍTICAS HICIERON MÁS FUERTE A CARRILLO"

¿Qué recuerdos tienes de André Carrillo en Alianza Lima?

A André Carrillo lo conozco desde el año 2007, cuando me probé en Alianza Lima; él era categoría 91 pero subía constantemente a la 90, mi categoría. Recuerdo que jugábamos juntos y que fuimos parte de una Sub 20 espectacular que ganó títulos y que debido al esfuerzo, fue promovida a reserva, de donde varios ascendieron a Primera. Allí unos se afianzaron y lograron ir al extranjero, otros tuvimos propuestas y no emigramos, otros en cambio fueron a parar a la Segunda y Copa Perú.

¿Imaginaste que pudiera llegar tan lejos en el fútbol profesional?

Claro, porque tenía buenas condiciones. Con pocos partidos llegó a consolidarse en Primera y posteriormente salió al extranjero donde pasó por buenos equipos. En Portugal pasó algunos problemas pero tuvo cabeza fuerte y salió adelante, me hubiera gustado que siga su carrera en Europa pero si ahora está feliz en su equipo (Al-Hilal de Arabia Saudita) que siga, total no veo diferencia cuando viene a Perú a unirse a la selección, hasta puedo decir que juega mejor que muchos a pesar que lo critican. Y acá es normal que cuando juegas bien, te pongan en un altar y que cuando pierdes, eres el peor. André debe de seguir igual, cada vez lo veo más maduro.

¿Carrillo apunta a ser el próximo capitán de la selección?

Él no necesita llevar una cinta para ser capitán de la selección porque con todo lo que demuestra en el campo se convierte en una persona admirada por sus compañeros y por los chicos de la selección juvenil y de los clubes que siguen el presente de la selección mayor.

¿Jugador como Carrillo no hay otro en la selección?

Así es, porque él cuando se echa a jugar no hay quien lo pare, lo conozco desde Alianza y desde ese entonces ya hacíamos muchas genialidades en la delantera. Ahora, con mayor madurez, lo veo más seguro; definitivamente los años le han enseñado y las críticas lo hicieron más sólido en el aspecto mental y esto se refleja en su juego.

"CARLOS ZAMBRANO ES UN DEFENSA GANADOR"

¿Qué opinas de Carlos Zambrano, criticado en redes por su foul a un jugador paraguayo?

Carlos Zambrano es un central bueno, fuerte, guerrero, y que pega. Algunas personas dicen que su manera de jugar es agresiva, por supuesto, algunas veces va fuerte pero es así su temperamento, ganador. En la jugada con el futbolista paraguayo deja el brazo en su cuello y en la cara, sin embargo, yo he visto jugadas muy criminales en el fútbol que ni siquiera fueron amarilla. Aquí él fue amonestado y tras esa acción le bajó las revoluciones al paraguayo. Hay personas que se escandalizan pero para mí es un buen jugador que está en la selección premio a su buen desempeño en Boca, un grande de Sudamérica. Espero vuelva pronto a Europa.

¿Cuál es tu equipo ante Brasil?

Si yo fuera Ricardo Gareca usaría el sistema 4-4-2 y formaría con Gallese; Advincula, Zambrano Abram, Trauco; Carrillo, Tapia, Yotún, Farfán; Cueva y Ruidiaz, de quien espero anote pronto.

¿Farfán por banda y no como punta?

Al no estar Flores, Farfán y Carrillo, para mí, deben ir a las bandas. Si no puede jugar Rodríguez y no se le considera a Ruidíaz, Valera es mi opción; es lo más parecido a Guerrero.

¿Qué mensaje otorga Ricardo Gareca tras la convocatoria de delanteros jóvenes como es el caso de Matías Succar, Aldair Rodríguez y Alex Valera?

Que está apostando por jóvenes que se merecen la convocatoria por su lucha constante.

¿Qué opinas sobre el juego de Aldair Rodríguez?

Es un buen delantero, aunque creo que le falta pulir algunas cosas; debe afianzarse en el extranjero y madurar como futbolista. Yo sé que lo hará. ¿Por qué? Porque es un jugador que empezó desde abajo y fue creciendo de a pocos, y por supuesto, salió de Alianza Lima.

¿Cómo lo defines en el campo de juego al delantero del América de Cali?

Como un delantero gambeteador, porque no es un 9 tradicional de área, no, él puede jugar por las bandas y eso lo convierte en un jugador más completo. Con el pasar de los años se volvió goleador y eso es bueno para un delantero porque ganas seguridad y más confianza.

"QUIERO VOLVER A JUGAR AL FÚTBOL PROFESIONAL"

¿Qué opinas del presente de Alianza Lima en la Liga 1 2020?

Me duele. Yo jugué en Alianza muchos años, hice menores, debuté, me fui, regrese, pelee la baja, casi clasificamos a una Copa Sudamericana, en sí, jugar en Alianza Lima es otra cosa, es espectacular, pero también es bien jodido ya que la hinchada te aprieta y si no ganas el estadio te abuchea. Tengo compañeros allí, son buenos jugadores y dan mucho porque antes de ser profesionales, el club les dio de todo: comida, casa, profesión, y eso los marcó toda la vida.

¿Debe insistir Mario salas en su idea de juego o debe de modificar?

Ya no, se ha visto varias fechas que sigue en lo mismo y no obtiene los resultados. En la derrota con Cantolao llegó al punto que tiene que hacer un cambio porque se persiste en algo que no funciona y, como en cualquier trabajo, si no renuevo o cambio, volveré a caer en lo mismo y creo que él sigue creyendo en su idea de juego y ya caducó; esa idea está errada.

¿En qué otro aspecto debe trabajar el equipo para mejorar?

En lo mental. El jugador cuando no gana se siente frustrado y necesita apoyo psicológico, lo ideal sería que esta ayuda venga de alguien que conozca el club y a los jugadores. Tiene que haber además una mezcla de jugadores jóvenes y mayores donde todos sudan la camiseta por igual. Hay jugadores jóvenes que merecen ser titulares, pero también otros que no. El técnico debe realizar un cambio en lo mental para lograr confianza y ello se refleje dentro del campo.

¿Deseas volver a la profesional?

Por supuesto. Yo sé que aún puedo dar más. Tomé malas decisiones en mi vida guiado por personas que no fueron correctas pero pude darme cuenta a tiempo y ahora estoy enfocado en mi futuro y el de mi familia, ya que pronto mi novia me dará una niña. Tuve propuestas para jugar a inicios de año pero la pandemia hizo que estas se cayeran así que ahora espero se me brinde una nueva opción antes de fin de año. Quiero demostrar toda mi capacidad. En Instagram me pueden seguir como @tato2504 y en Facebook como Hans Tarrillo. Allí cuelgo mis entrenamientos y trabajos para mejorar en mi vida como profesional y en la salud.