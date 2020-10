Roberto Mosquera afirmó que Cristal no busca evitar a Universitario en la Fase 2 - Video

Solo dos fechas separan para el final del Apertura; sin embargo, en la penúltima jornada, Sporting Cristal tendrá un encuentro complicado ante el ya nombrado campeón del torneo: Universitario. Rimenses y cremas se enfrentarán el jueves a las 14:00 horas.

Previo al duelo contra Universitario, a Roberto Mosquera le consultaron si es mejor evitar a los cremas en la Fase 2, a lo que el técnico de Cristal aseguró que su equipo está preparado para medirse con cualquier rival, pero antes, buscan terminar de la mejor manera el Apertura.

"Lo peor que te puede pasar es tratar de evitar algo. Te puede tocar el último, pero si no estás bien, te puede ganar. En el lugar que estemos, tenemos la misma responsabilidad", enfatizó en conferencia de prensa.

Mosquera descarta crisis de resultados

"Tenemos 11 partidos jugados, 6 ganados, 4 empatados y uno perdido… Creo que está contestado. Estos números no hablan de crisis. No veo por donde está la crisis. Hemos madurado una idea de juego. No tenemos dos equipos iguales, tenemos uno. Estamos buscando uniformidad de rendimiento", dijo Mosquera.

Luego agregó: "Los resultados no son tema de confianza. No hemos perdido la confianza. Hemos pasado las expectativas de todo. Estuvimos 9 partidos sin perder. Tenemos ambición de mejorar".

Falta la finalización en Cristal

"Tenemos la obligación de ser protagonistas (siempre). No me incomoda ninguna pregunta, pero me llama la atención que no se dé el valor a un equipo que ha luchado a pesar de la juventud. Hemos jugado bien y hemos agradado (al hincha). En eficacia estamos bien y en algunos nos ha faltado la finalización. Soy el total responsable de esto".

"Sabemos que hay tres partidos que nos alejó del sueño (el título del Apertura). Sí hemos jugado bien, sí hemos competido. Cristal fue uno de los animadores. En su momento se hablaba de que el único que podía alcanzar a la ‘U’ éramos nosotros".

Seguidilla de partidos

Finalmente, Roberto Mosquera criticó el hecho de jugar dos partidos en solo 72 horas. "Hemos jugado cada 3 días. Ahora nos han programado, jugar el jueves, descansar el viernes y jugar el sábado. No encuentro respuestas. He hablado con algunas autoridades, con Agremiación, con directivos, pero no encuentro respuestas. Acá hay normas y no las cumplimos".